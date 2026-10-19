کنترل و نظارت مشترک بر ناوگان حمل و نقل در محور ایلام-کرمانشاه

حیدر دشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای این طرح اظهار کرد: کنترل و نظارت مشترک با حضور پلیس راه و کارشناسان ایمنی، در محدوده پلیس راه محور ایلام-کرمانشاه اجرا شد.

وی افزود: هدف اصلی این طرح، ارتقای ایمنی تردد و کاهش حوادث جاده‌ای در یکی از پرترددترین محورهای استان است.

این مسئول تصریح کرد: در این بازرسی‌ها، وضعیت فنی خودروها، سیستم ترمز، روشنایی، تایرها و مدارک رانندگان به دقت بررسی شد تا از تردد خودروهای ناایمن جلوگیری شود.

دشتی‌پور خاطرنشان کرد: بسیاری از حوادث جاده‌ای به دلیل نقص فنی خودروها رخ می‌دهد؛ به همین دلیل، نظارت مستمر بر ناوگان در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به برخورد با متخلفان گفت: با همکاری پلیس راه، برخورد با تخلفات و نواقص فنی ناوگان تشدید می‌شود و خودروهای دارای مشکل، از ادامه مسیر بازداشته خواهند شد.

مدیرکل راهداری ایلام در پایان تأکید کرد: شرکت‌های حمل و نقل باید پیش از اعزام خودروها، وضعیت فنی آن‌ها را بررسی کنند تا شاهد کاهش تصادفات و افزایش رضایت مردم باشیم.