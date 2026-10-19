کندی تردد در محور اصفهان ـ بهارستان؛ مسیرهای جایگزین اعلام شد

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای عملیات لوله‌گذاری در محور اصفهان ـ بهارستان اظهار کرد: اجرای این عملیات موجب کندی تردد خودروها در این محور شده و رانندگان برای جلوگیری از اتلاف وقت و گرفتار شدن در ترافیک، باید از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

وی افزود: رانندگانی که قصد سفر به مناطق جنوبی استان اصفهان را دارند، تا حد امکان مسیرهای جایگزین را انتخاب کنند تا از افزایش بار ترافیکی در محور اصفهان ـ بهارستان جلوگیری شود و تردد خودروها با سهولت بیشتری انجام گیرد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به مسیرهای جایگزین برای ساکنان شهر بهارستان تصریح کرد: شهروندان می‌توانند برای رفت‌وآمد به این شهر از مسیرهای اشکاوند، دشتی و جار استفاده کنند.

میرزایی با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در محدوده اجرای عملیات، از رانندگان خواست با توجه به شرایط تردد، ضمن انتخاب مسیر مناسب، از عجله و انجام حرکات مخاطره‌آمیز خودداری کنند.

وی همچنین بر ضرورت همکاری رانندگان با مأموران پلیس راه و عوامل راهداری تأکید کرد و گفت: رعایت توصیه‌های ترافیکی و استفاده از مسیرهای اعلام‌شده می‌تواند به کاهش ازدحام خودروها و انجام عملیات اجرایی با کمترین اختلال در تردد شهروندان کمک کند.