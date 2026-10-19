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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۴

درخواست استعفای وزیر کشور فرانسه در اوج اعتراضات و واکنش ماکرون

درخواست استعفای وزیر کشور فرانسه در اوج اعتراضات و واکنش ماکرون

کاخ الیزه به مخالفت ماکرون با درخواست استعفای وزیر کشور فرانسه در بحبوحه اعتراضات داخلی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کاخ الیزه اعلام کرد که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه با استعفای وزیر کشور بعد از موج اعتراضات و اقدامات خشونت آمیز در سراسر فرانسه مخالفت کرده است.

بر اساس بیانیه الیزه، ماکرون به شکست ها و ناکامی هایی که منجر به اقدامات خشونت آمیز در اعتراضات فرانسه شده اعتراف کرده است.

وی از نیروهای پلیس می خواهد از روش های جدید برای مقابله با کسانی که دست به تخریب می زنند استفاده کنند.

روز گذشته وزارت کشور فرانسه اعلام کرد در جریان و پس از تظاهرات سراسری روز شنبه که گروه‌های جلیقه‌زرد نیز در آن حضور داشتند، حدود ۱۸۰۰ نفر بازداشت شده‌اند. لوران نونز، وزیر کشور فرانسه با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس گفت شمار زخمی‌ها هنوز نهایی نشده و تحقیقات برای شناسایی عاملان خشونت‌ها ادامه دارد. صدها واحد تجاری نیز متحمل خسارت‌های قابل‌توجه شده‌اند.

بر اساس آمار وزارت کشورفرانسه، ۵۵۰ هزار نفر در سراسر فرانسه و از جمله ۱۱۰ هزار نفر در پاریس در تظاهرات شرکت کردند؛ اما برگزارکنندگان شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۸۰۰ هزار نفر اعلام کردند.

کد مطلب 6982308

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