۷۰ میلیارد تومان رمزارز از کیف پول شهروند اصفهانی سرقت شد

سردار عبدالوهاب حسنوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت دارایی‌های دیجیتال وی، پرونده‌ای تشکیل و بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد دو متهم به دلیل آشنایی قبلی و برخورداری از اعتماد شاکی، مدتی قبل برای وی کیف پول دیجیتال ایجاد کرده و به رمز آن دسترسی داشته‌اند؛ موضوعی که زمینه سوءاستفاده و انتقال ۳.۰۱۷ بیت‌کوین از کیف پول این شهروند را فراهم کرده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات تخصصی، بررسی‌های فنی و پیگیری مسیر انتقال رمزارزها، موفق به شناسایی هویت متهمان شدند و پس از هماهنگی‌های لازم، هر دو نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

حسنوند با اشاره به بازگرداندن دارایی‌های سرقت‌شده به مالباخته تصریح کرد: اقدامات تخصصی پلیس در این پرونده به شناسایی متهمان و عودت رمزارزها به صاحب آن منجر شد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات امنیتی در نگهداری دارایی‌های دیجیتال، از شهروندان خواست عبارت بازیابی، کلید خصوصی و اطلاعات ورود به کیف پول خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و از ذخیره این اطلاعات در تلفن همراه، پیام‌رسان‌ها، فضای ابری و بسترهای ناامن خودداری کنند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین بر استفاده از رمزهای عبور قوی و اختصاصی، فعال‌سازی ورود دومرحله‌ای، به‌روزرسانی نرم‌افزارها و دریافت برنامه‌های کیف پول از منابع رسمی تأکید کرد و گفت: کاربران باید از کلیک روی لینک‌های ناشناس، نصب برنامه‌های مشکوک و وارد کردن اطلاعات کیف پول در وب‌سایت‌های غیرمعتبر پرهیز کنند.

حسنوند خاطرنشان کرد: شهروندان باید نسبت به تماس‌ها و پیام‌هایی که با عنوان پشتیبانی صرافی‌ها و پلتفرم‌های رمزارزی، درخواست عبارت بازیابی یا کلید خصوصی می‌کنند، هوشیار باشند؛ چراکه این اطلاعات نباید در اختیار اشخاص دیگر قرار گیرد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت مشکوک یا وقوع سرقت دارایی‌های دیجیتال، مستندات و اطلاعات تراکنش‌ها را حفظ کرده و موضوع را در اسرع وقت از طریق مراجع قانونی و پلیس پیگیری کنند.