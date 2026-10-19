پیام وزیر ورزش به آزادکاران جوان ایران پس از قهرمانی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی در پیامی قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی آزاد زیر 23 سال ایران در رقابت‌های جهانی آمریکا را تبریک گفت.

متن پیام وزیر ورزش و جوانان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران در رقابت‌های جهانی آمریکا، با کسب ۴ مدال طلا، یک نقره و ۴ برنز و ثبت ۱۸۰ امتیاز، پس از قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی، بار دیگر توان و اقتدار کشتی ایران را در آمریکا به نمایش گذاشت؛ افتخاری که موجی از شادی و غرور را در میان مردم عزیز کشورمان به همراه داشت.

فرزندان شایسته ایران با این افتخارآفرینی، بار دیگر نشان دادند که ورزش کشور در میدان‌های بزرگ جهانی، خود را متعهد به شادی و سربلندی مردم می‌داند و با تمام توان برای تحقق این رسالت تلاش می‌کند.

این قهرمانی ارزشمند را به دلاورمردان کشتی آزاد، کادر فنی و سرپرستی، کادر مدیریتی فدراسیون و خانواده بزرگ کشتی کشور تبریک می‌گویم و از همه عزیزانی که در این موفقیت نقش داشتند، قدردانی می‌کنم.

