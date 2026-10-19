به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور، عباس مسجدی روز یکشنبه ۲۶ مهر ماه در جلسه بررسی اتوماسیون تخصصی سازمان که با حضور محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، برگزار شد، گفت: به منظور ارائه خدمات بهتر و سهل‌تر به مراجعین و تکریم ارباب رجوع، راه‌اندازی حتی یک روز سریع‌تر نرم‌افزار تخصصی، از اولویت‌های سازمان پزشکی قانونی کشور است و این موضوع باید در دستور کار عوامل اجرایی قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه تقویت بخش انفورماتیک سازمان و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، از ملزومات راه‌اندازی نرم‌افزار تخصصی است، تصریح کرد: بخش انفورماتیک در حوزه نیروی انسانی متخصص با مشکلاتی مواجه است که لازم است نسبت به بکارگیری نیروهای متخصص در این بخش و راه‌اندازی و نگهداشت این نرم‌افزار مهم، برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

مسجدی همچنین برگزاری جلسات توجیهی با مدیران کل و احصاء مشکلات و موانع در مسیر نهایی شدن نرم‌افزار تخصصی را ضروری دانست و اظهار داشت: در حال حاضر مردم و مراجعین عزیز در دریافت برخی خدمات سازمان با مشکلاتی مواجه هستند؛ اما با راه‌اندازی و رونمایی از این نرم افزار، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود مرتفع می‌شود و مردم برکات و شیرینی نرم‌افزار جدید را احساس خواهند کرد.

گفتنی است اقدامات اجرایی برای راه‌اندازی سامانه اتوماسیون تخصصی سازمان(مکتا)، از سال گذشته و در چهار حوزه تخصصی معاینات، کمیسیون، تشریح و آزمایشگاه به صورت همزمان در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور آغاز شده و در حال حاضر این سامانه در ۱۶ استان به صورت پایلوت در حال اجرا و گذراندن مراحل تست و ارزیابی است.

بر اساس این گزارش، مهم‌ترین هدف از ایجاد این سامانه در کنار تسهیل خدمت‌رسانی به مردم و جلوگیری از اطاله دادرسی در ارائه خدمات، ثبت و تشکیل الکترونیک پرونده‌ها و تبدیل نتایج و نظرات کارشناسی به داده‌های ساختارمند و قابل تبادل در سطح سیستم‌های اشتراکی بین سازمان‌ها است.

همچنین در این سامانه به منظور تسریع رسیدگی‌ها و تسهیل پرداخت تعرفه‌ها، بحث مدیریت اداری و مالی مورد توجه قرار گرفته؛ ضمن آنکه با توجه به نوع خدمات سازمان و حاکمیتی بودن آن، موضوع امنیت داده‌ها و گمنام‌سازی اطلاعات هویتی در راستای صیانت از افراد و شکل‌گیری بهتر زنجیره حفاظت و کنترل در دستور کار بوده‌است.

یادآور می‌شود با مشارکت و در عین حال صبوری همکاران سازمان که کاربران اصلی این نرم‌افزار هستند، بهره‌برداران خارج سازمان و همچنین مردم و مراجعین عزیز، ضمن انعکاس نواقص موجود در سامانه، برنامه‌ریزی لازم برای برطرف شدن آن‌ها و راه‌اندازی سراسری نرم‌افزار تخصصی سازمان به منظور ارائه خدمت بهتر به مردم فراهم خواهد شد.