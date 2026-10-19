به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حمیدرضا ارباب‌سلیمانی، معاون وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عصر امروز، ۲۶ مهرماه، در نشست هم‌اندیشی ستاد راهبری حفظ قرآن کریم با اصحاب رسانه، با تأکید بر ضرورت کاهش مهجوریت قرآن کریم اظهار کرد: با وجود تلاش‌های گسترده فعالان این عرصه، همچنان باید خود را در برابر ساحت قرآن بدهکار بدانیم و برای گسترش فرهنگ آن بیش از گذشته تلاش کنیم.

وی با قدردانی از فعالیت مجموعه‌های قرآنی افزود: عظمت قرآن به‌گونه‌ای است که اقدامات انجام‌شده نمی‌تواند ما را از مسئولیت‌های پیش‌رو فارغ کند؛ بنابراین، باید همواره برای اعتلای فرهنگ قرآنی و بهره‌مندی از هدایت این کتاب آسمانی تلاش بیشتری داشته باشیم.

حفظ قرآن راهی برای تعمیق فهم معارف وحیانی

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حفظ قرآن کریم، گفت: این موضوع باید جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ریزی مجموعه‌های قرآنی داشته باشد.

ارباب‌سلیمانی با تبیین آثار حفظ قرآن بیان کرد: حفظ آیات، انسان را با مفاهیم، واژگان و تعابیر قرآنی مأنوس می‌کند و زمینه فهم عمیق‌تر پیام وحی را فراهم می‌سازد. همچنین دعوت دیگران به این عمل خیر، از مصادیق امر به معروف است و می‌تواند به گسترش آموزه‌های قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی کمک کند.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره زنگار گرفتن دل‌ها ادامه داد: زندگی دنیوی ممکن است به‌تدریج از نشاط معنوی انسان بکاهد. در این روایت، تلاوت قرآن و یاد مرگ دو راهکار برای زدودن زنگار دل معرفی شده‌اند؛ ازاین‌رو، انس با کلام وحی و توجه به آخرت در حفظ طراوت روح و تقویت معنویت اهمیت دارد.

اخلاص معیار سنجش فعالیت‌های قرآنی

ارباب‌سلیمانی با اشاره به آموزه‌های سوره مبارکه انسان درباره اخلاص اهل‌بیت(ع) اظهار کرد: خداوند در این سوره می‌فرماید: «لَا نُرِیدُ مِنکُمْ جَزَاءً وَلَا شُکُورًا»؛ یعنی در برابر آنچه برای خدا انجام می‌دهیم، نه پاداشی می‌خواهیم و نه انتظار تشکر داریم.

وی این آیه را معیاری برای سنجش اخلاص در فعالیت‌های دینی دانست و افزود: باید دید آیا فرد در برابر خدمت خود انتظار پاداش و قدردانی دارد یا خیر. البته جامعه موظف است حق خدمتگزاران را ادا کند، اما کسی که با انگیزه الهی فعالیت می‌کند، نباید خدمت خود را به تشکر دیگران وابسته سازد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر نقش یاد خدا و قیامت در تقویت این روحیه تصریح کرد: انس مستمر با قرآن، زمینه رشد معنوی و مصونیت در برابر لغزش‌های اخلاقی را فراهم می‌کند. سیره بزرگان دینی نیز نشان می‌دهد که بهره‌مندی از معارف وحیانی می‌تواند به تقویت روحیه، پایداری در دشواری‌ها و مراقبت اخلاقی کمک کند.

درخواست از رسانه‌ها برای توجه جدی‌تر به قرآن

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای در حوزه قرآن گفت: بنده نیز حدود ۱۲ سال توفیق مدیریت عاملی خبرگزاری شبستان را داشتم و از همکاران رسانه‌ای خود درخواست می‌کنم برای موضوع قرآن، پرونده‌ای مستقل و جدی باز کنند.

وی با قدردانی از فعالیت خبرگزاری ایکنا و مجموعه‌های قرآنی سازمان صداوسیما، از جمله رادیو قرآن و سیمای قرآن، افزود: تلاش این مجموعه‌ها ارزشمند است، اما ترویج فرهنگ قرآنی به همراهی گسترده‌تر رسانه‌ها نیاز دارد و همه فعالان این حوزه باید در این مسیر مشارکت کنند.

ارباب‌سلیمانی با استناد به آیه ۵۲ سوره مبارکه فرقان، «فَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا کَبِیرًا»، اظهار کرد: خداوند در این آیه پیامبر اکرم(ص) را به جهاد بزرگ با تکیه بر قرآن فرمان می‌دهد. بر همین اساس، تمسک به معارف وحیانی از ابزارهای مهم جهاد فرهنگی و مقابله با جبهه دشمن است.

وی خدمت به قرآن را وظیفه‌ای همگانی دانست و تأکید کرد: رسانه‌ها می‌توانند با معرفی گسترده‌تر آموزه‌های قرآنی، زمینه ترویج فرهنگ حفظ و انس با کلام وحی را فراهم کنند.

برنامه‌ریزی رسانه‌ای برای ماه رمضان از هم‌اکنون آغاز شود

ارباب‌سلیمانی در پایان با اشاره به فرصت‌های تبلیغی ماه‌های رجب، شعبان و رمضان، بر ضرورت برنامه‌ریزی زودهنگام برای فعالیت‌های قرآنی و رسانه‌ای این ایام تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی مجموعه‌های قرآنی و رسانه‌ای، گام‌های مؤثرتری در مسیر اعتلای فرهنگ قرآن و اسلام و تقویت جبهه مقاومت برداشته شود.