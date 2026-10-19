اعلام جزئیات برگزاری یک فستیوال موسیقی در کیش؛ فراخوان منتشر شد

حمید هادی دبیر ششمین جشنواره موسیقی کیش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر برگزاری این رویداد در دوره ششم توضیح داد: بنده از ابتدای برگزاری این جشنواره‌ توفیق داشتم کار را شروع کنم و به پیشنهادهای سایر کارشناسان در نقاط مختلف کشور، توانستیم از سال ۹۷ اولین جشنواره موسیقی پیشرو را برگزار کنیم. در این چارچوب سیاست برگزاری جشنواره هم هر سال بر این بوده است که موازی‌کاری با سایر جشنواره‌ها در سراسر کشور انجام نشود؛ به همین دلیل، تنوع موسیقایی و تنوع برگزاری در جشنواره را چه در بخش موسیقی ردیف دستگاهی و چه در بخش موسیقی مناطق و نواحی ایران داشته‌ایم.

وی ادامه داد: امسال، با توجه به برگزاری موفق اولین فستیوال موسیقی بانوان نواحی ایران در کیش که سال ۱۴۰۴ در هفته فرهنگی کیش برگزار شد، توفیق بر این شده که ان‌شاءالله دومین فستیوال موسیقی بانوان نواحی ایران را در کیش، ذیل ششمین جشنواره موسیقی کیش، داشته باشیم. همچنین، برای اینکه برنامه‌ها را منظم‌تر و گویاتر انجام دهیم، این شرایط فراهم شد که برنامه حرکات آئینی ایران را نیز، که بخشی از این جشنواره را پوشش می‌دهد، به سرانجام برسانیم. به این ترتیب، ما دومین فستیوال حرکات آئینی و دومین بخش موسیقی بانوان نواحی ایران را داریم؛ چرا که در سال ۹۸ اولین فستیوال حرکات آئینی نواحی ایران را داشتیم.

هادی با بیان اینکه ششمین جشنواره موسیقی کیش با محوریت «دومین فستیوال بانوان موسیقی نواحی ایران و حرکات آئینی اقوام ایرانی» پیش روی مخاطبان قرار می گیرد، اظهار کرد: در بخش جنبی، قطعاً تجلیل از پیشکسوتان و محققان حوزه موسیقی بانوان نواحی ایران را خواهیم داشت. همچنین، تشکیل دبیرخانه دائمی پردیس بانوان موسیقی کیش را امسال ان‌شاءالله به سرانجام خواهیم رساند. بخش دیگری هم مربوط به بانوان فعال در موسیقی هفت اقلیم است که بخش ویژه‌ای است و از امسال برای اولین بار انجام می‌دهیم.

دبیر ششمین جشنواره موسیقی کیش با اشاره به حمایت های بخش دولتی و بخش خصوصی از این رویداد موسیقایی توضیح داد: نهایت تلاش بنده و همکارانم این است تا بتوانیم در دورترین نقطه ایران علاقه‌مندان و نخبه‌های موسیقی را جذب کنیم و توفیق داشته باشیم که آنها بتوانند فعالیت خود را در صحنه موسیقی به نمایش بگذارند و استعداد برگرفته از موسیقی نواحی را اعلام کنند. به اعتقاد من مناطق آزاد نیز می‌توانند بخشی از این فعالیت‌ها را پوشش دهند؛ چون گستره کاری‌شان بیشتر در بخش‌های اقتصادی، صادرات و واردات است، ولی ما تلاش کردیم تا به واسطه یک همکاری مشترک این مجموعه ها را به بخش های فرهنگی و هنری نیز دعوت کنیم که برای ما دربرگیرنده تجربه بسیار ارزشمندی بود.

فراخوان شرکت در دومین فستیوال موسیقی نواحی بانوان را اینجا ببینید.