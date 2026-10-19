سیدمنصور رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در راستای غنی‌سازی منابع کتابخانه‌ای، به‌روزرسانی مخازن و پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع اعضا و پژوهشگران، با پیگیری و رایزنی‌های انجام‌شده، بیش از ۲ هزار نسخه کتاب به ارزش تقریبی ۸ میلیارد ریال از سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران دریافت و به منابع کتابخانه‌های عمومی استان افزوده شد.

وی با اشاره به تنوع موضوعی کتاب‌های دریافت‌شده افزود: این مجموعه، عناوین متنوعی در حوزه‌های ادبیات، روان‌شناسی، علوم انسانی، کودک و نوجوان و دیگر موضوعات عمومی و تخصصی را دربرمی‌گیرد و بخشی از نیازهای مطالعاتی گروه‌های مختلف مخاطبان را پوشش خواهد داد.

رجبی ادامه داد: کتاب‌های دریافت‌شده پس از طی مراحل آماده‌سازی، ثبت و سامان‌دهی، متناسب با نیاز کتابخانه‌ها در میان کتابخانه‌های عمومی استان توزیع و در دسترس اعضا قرار خواهد گرفت.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان ایلام، توسعه و تقویت منابع را یکی از محورهای اصلی ارتقای کیفیت خدمات کتابخانه‌ای دانست و گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود و تعامل با سازمان‌ها و نهادهای مختلف، زمینه دسترسی عادلانه شهروندان در نقاط مختلف استان به منابع مطالعاتی متنوع و مورد نیاز را فراهم کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: روند شناسایی و جذب منابع از ظرفیت‌های ملی و دستگاه‌های مختلف با جدیت ادامه خواهد داشت تا مخازن کتابخانه‌های عمومی استان متناسب با نیازهای روزآمد اعضا و جامعه تقویت شود.