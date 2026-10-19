  1. استانها
  2. اردبیل
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۹

پایش مستمر زیستگاه‌های خرس قهوه ای توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست

پایش مستمر زیستگاه‌های خرس قهوه ای توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست

اردبیل- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل با اشاره به اهمیت گونه‌ی در معرض خطر انقراض خرس قهوه‌ای از حضور مستمر محیط بانان در زیستگاه‌های این گونه‌ی با ارزش خبر داد.

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، محمد خداپرست اظهار کرد: با توجه به اهمیت حفاظت از گونه‌ی خرس قهوه‌ای، علاوه بر حضور مستمر محیط بانان در مناطق، برنامه‌های آموزش چهره به چهره در خصوص نحوه‌ی مدیریت تعارض میان انسان و خرس قهوه‌ای در شهرستان‌های سرعین و مشگین شهر برگزار شده است.

خداپرست افزود: ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان جهت حفاظت از این گونه و همچنین تامین امنیت جوامع محلی ساکن در حاشیه‌ی زیستگاه‌های خرس قهوه ای، بصورت شبانه روزی در مناطق حضور دارند.

وی تصریح کرد: در صورت بروز هرگونه خسارت به محصولات کشاورزی یا دامی از سوی خرس قهوه‌ای، خسارت وارده پس از بررسی میدانی و تایید کارشناسی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی قابل پرداخت است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با اشاره به انتشار فیلم حضور خرس قهوه ای در سکونتگاه‌های انسانی از اهالی منطقه خواست در چنین مواردی، بلافاصله موضوع را به ادارات حفاظت محیط‌زیست اطلاع دهند.

کد مطلب 6982327

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها