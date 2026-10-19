به‌ گزارش خبرگزاری مهر، محمد خداپرست اظهار کرد: با توجه به اهمیت حفاظت از گونه‌ی خرس قهوه‌ای، علاوه بر حضور مستمر محیط بانان در مناطق، برنامه‌های آموزش چهره به چهره در خصوص نحوه‌ی مدیریت تعارض میان انسان و خرس قهوه‌ای در شهرستان‌های سرعین و مشگین شهر برگزار شده است.

خداپرست افزود: ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان جهت حفاظت از این گونه و همچنین تامین امنیت جوامع محلی ساکن در حاشیه‌ی زیستگاه‌های خرس قهوه ای، بصورت شبانه روزی در مناطق حضور دارند.

وی تصریح کرد: در صورت بروز هرگونه خسارت به محصولات کشاورزی یا دامی از سوی خرس قهوه‌ای، خسارت وارده پس از بررسی میدانی و تایید کارشناسی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی قابل پرداخت است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با اشاره به انتشار فیلم حضور خرس قهوه ای در سکونتگاه‌های انسانی از اهالی منطقه خواست در چنین مواردی، بلافاصله موضوع را به ادارات حفاظت محیط‌زیست اطلاع دهند.