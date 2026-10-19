مهار تب برفکی در اصفهان؛ تولید شیر به ۷ هزار تُن در روز رسید

سیدجمال‌الدین آل‌معصوم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بخش مهمی از فعالیت‌های دامپزشکی استان اصفهان بر کنترل بیماری‌های دامی به‌ویژه در مناطق محروم متمرکز است، اظهار کرد: واکسیناسیون علیه بیماری‌هایی مانند تب برفکی، آبله گوسفندی، PPR، آنتروتوکسمی و بیماری‌های مشترک از جمله بروسلوز به‌طور مستمر انجام می‌شود و نقش تعیین‌کننده‌ای در مهار این بیماری‌ها دارد.

وی افزود: در کنار واکسیناسیون، پایش بیماری‌ها به‌خصوص بیماری‌های مشترک (زئونوز) اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی اداره‌کل دامپزشکی استان اصفهان خاطرنشان کرد: شناسایی موارد مثبت و حذف دام‌های آلوده از طریق کشتار بهداشتی، سلامت گله را حفظ کرده و هم ایمنی گوشت و فرآورده‌های خام دامی را تضمین می‌کند.

انجام ۷۵۰ هزار عملیات مراقبت و پایش در سال

آل‌معصوم با اشاره به اینکه سالانه حدود ۷۵۰ هزار عملیات کاهش مراقبت و پایش در استان انجام می‌شود، اضافه کرد: تنها در بخش بروسلوز، حدود ۲۳۰ هزار عملیات پایش شامل خونگیری از دام صورت می‌گیرد؛ عملیاتی که از نظر سختی اجرا بسیار سنگین است و با وجود محدودیت‌ها، نتایج قابل‌قبولی در حذف موارد مثبت به همراه داشته است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون حدود ۴۵۰ هزار عملیات پایش و مراقبت انجام شده است، ادامه داد: فعالیت‌های تشخیصی و بیماریابی نیز با گزارش‌های مردمی و حضور میدانی همکاران پیگیری می‌شود تا در صورت بروز بیماری در یک منطقه، به‌سرعت مداخله صورت گیرد.

تولید روزانه ۷ هزار تُن شیر در اصفهان

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی اداره‌کل دامپزشکی استان اصفهان تصریح کرد: سال گذشته با وجود بحرانی که در زمینه تب برفکی ایجاد شد، با مدیریت مدیرکل و تلاش همکاران، این بیماری که از نظر قدرت انتشار در میان بیماری‌های ویروسی دامی رتبه اول را دارد و حتی پنج برابر کرونا قابلیت گسترش دارد، با ابتلای کمتر از هشت درصد و کشتار و تلفات کمتر از یک درصد در جمعیت دامی استان کنترل شد.

آل معصوم خاطرنشان کرد: نتیجه این کنترل موفق آن بود که تولید شیر استان که به طور معمول حدود ۶ هزار تن در روز عنوان می‌شود، کاهش محسوسی پیدا نکرد و اکنون به حدود هفت هزار تن در روز نیز رسیده است؛ دستاوردی که حاصل واکسیناسیون، پایش مستمر و هماهنگی مجموعه دامپزشکی استان است.

وی تأکید کرد: کنترل، پایش، واکسیناسیون و در مواردی ریشه‌کنی بیماری‌های خاص، نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها، عزم همگانی و تأمین اعتبارات لازم برای سازمان دامپزشکی است تا بتوان این روند را تقویت کرد و از سطح کنونی نیز فراتر بُرد.