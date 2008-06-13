به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام ‌آنلاین، دکتر حسام زراد از پایه ‌گذاران این مرکز درمانی رایگان گفت: ما سرانجام رؤیای خود را محقق کردیم و پس از مدتها رایزنی درباره تأسیس این کلینیک تصمیم گرفتیم آن را عملی کنیم.

بودجه تأسیس این کلینیک از سوی پزشکان مسلمان هرناندو تأمین شده و روز چهارشنبه 22 خرداد ماه به عنوان مرکز خدمات پزشکی رایگان افتتاح شد.

محل تأسیس این مرکز درمانی دسترسی به آن را برای مردمی که حتی وسیله نقلیه ندارند تسهیل کرده است. پزشکان مسلمان انتظار دارند دو یا سه پزشک عمومی دیگر و همچنین متخصص قلب و عروق و عصب‌شناسی به تیم آنها ملحق شوند.

این طرح به دنبال تجربه موفق سایر کلینکهای مسلمانان در سراسر ایالات متحده از جمله کلینیک صلیب سرخ شهر تامپا در لس‌آنجلس آغاز به کار کرده است.

حدود شش تا هفت میلیون مسلمان در آمریکا زندگی می کنند که این تعداد کمتر از سه درصد از جمعیت 300 میلیونی این کشور را تشکیل داده‌اند.

تعداد مسلمانانی که در شهر هرناندو زندگی می کنند به‌درستی مشخص نیست، تنها همین قدر مشخص است که 400 نفر آنها در مساجد این شهر حضور می‌یابند. پزشکان مسلمان قصد دارند با تقویت فعالیتهای خود در این کلینیک سهم جامعه مسلمان در ایالات متحده را مورد تأکید قرار دهند.

زراد یادآور شده که طی سالها مشاهده کرده بسیاری افرادی که از بیمه برخوردار نبوده‌اند از خدمات پزشکی که سزاوار آن هستند محروم مانده‌اند.

براساس آمار سال 2006 حدود 18 درصد از مردم شهر هرناندو از بیمه پزشکی برخوردارنیستند. این فعالان مسلمان ابراز امیدواری کردند که کلینیک آنها سایر افراد را هم برای انجام ابتکار عملهای مشابه ترغیب کند.