انصاف و عدالت باید ملاک ساخت و سازها در همدان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر نظری صبح دوشنبه در جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان که با موضوع پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در مناطق ۲ و ۳ برگزار شد، اظهار کرد: بارها متذکر شده‌ایم که در بحث ساخت و سازها انصاف و عدالت باید ملاک عمل قرار گیرد.

وی با طرح این پرسش که مبنای عمل مدیریت پیشگیری و مدیران مناطق در اجرای قانون چیست، افزود: چرا شهرداری برخی افراد را از تخلف معاف کرده و قانون را با شدت بر برخی دیگر اعمال می‌کند؟ برتری این افراد نسبت به سایر شهروندان چیست و چرا احکام قانونی در برخی موارد اجرا نمی‌شود؟

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با بیان اینکه برخورد دوگانه و سیاسی با مسائل شهری به هیچ وجه شایسته شهرداری نیست، تصریح کرد: مدیران باید درباره تناقض‌های موجود در اجرای قوانین ساخت و ساز در مناطق تحت مدیریت خود پاسخگو باشند چراکه برخوردهای متفاوت توجیه‌پذیر نبوده و دلایل مطرح‌شده قابل قبول نیست.

نظری با اشاره به فعالیت دلالان در این حوزه خاطرنشان کرد: فردی که غیرقانونی و بدون اخذ پروانه اقدام به ساخت ۶ طبقه در یک کوچه هشت متری می‌کند دلال است و باید قاطعانه جلوی فعالیت این افراد گرفته شود.

وی یکی از بهترین راهکارها برای پیشگیری از تخلفات را واگذاری مسئولیت و نظارت به نواحی برشمرد و یادآور شد: با وجود ارائه این پیشنهاد متاسفانه اقدامی از سوی شهرداری انجام نشده و اگر این مسئولیت همراه با تقویت ساختار و حتی اعطای اختیار صدور پروانه به نواحی واگذار می‌شد، می‌توانستیم به صورت ساختار یافته از تخلفات پیشگیری کرده و با مدیران متخلف نیز برخورد کنیم.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان در پایان با تاکید بر اینکه شهرداری به دلیل نقص در ساختار تشکیلاتی با مشکل مواجه است، گفت: شهر دچار چالش ساختاری است و باید برای مدیریت بهینه آن از ظرفیت نیروهای متخصص شهری و دانشگاهیان بهره گرفت.

عضو شورای اسلامی شهر همدان در ادامه این جلسه نیز با اشاره به پیامدهای منفی تخلفات ساختمانی اظهار کرد: موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و محدوده شهر یکی از مسائل اصلی در ایجاد بدبینی میان شهروندان نسبت به مدیریت شهری است.

علی رضایی با تاکید بر اینکه مناطق شهرداری و پلیس پیشگیری باید آسیب‌شناسی جدی در این زمینه داشته باشند، افزود: با توجه به وسعت زیاد حریم و محدوده شهر نظارت میدانی دشوار است اما انتظار می‌رود با ارائه راهکارهای عملیاتی و پیگیری خلأهای قانونی و قضایی از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری شود.

وی با اشاره به لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی خاطرنشان کرد: «سوت‌زنی» و اطلاع‌رسانی مردمی یکی از راهکارهای موثر برای شناسایی ساخت و سازهای غیرمجاز و پیشگیری از تحرکات افراد سودجو است که باید مورد توجه قرار گیرد.