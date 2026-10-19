به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبدی‌پور، مدیر همایش‌ها و نشست‌های دبیرخانه بین‌المللی کنگره علمی «أمناء الرسل»، با تشریح جزئیات همکاری راهبردی این دبیرخانه با دانشگاه آزاد اسلامی، اهداف، ابعاد فکری و ساختار اجرایی سلسله پیش‌نشست‌های «کنگره بین‌المللی مکتب شهید سید حسن نصرالله» را تبیین کرد.

۱. گذار از تجلیل عاطفی به تحلیل نظام‌مند معرفتی



عبدی‌پور با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی شهید قدس، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن نصرالله، اظهار داشت: شهادت سید مقاومت تنها فقدان یک فرمانده برجسته میدانی نبود، بلکه نشانگر تکوین یک “مکتب فکری و رفتاری” است. ضرورت دارد جامعه نخبگانی حوزه و دانشگاه از سطح تجلیل‌های احساسی فراتر رفته و به استخراج، فرمول‌بندی و تولید ادبیات علمی در خصوص این منظومه فکری روی آورند. دبیرخانه بین‌المللی أمناء الرسل در همین راستا طراحی هم‌افزایی علمی با مراکز دانشگاهی را در دستور کار قرار داده است.»



مدیر همایش‌ها و نشست‌های دبیرخانه أمناء الرسل با تأکید بر بهره‌گیری از بستر «تفاهم‌نامه همکاری حوزه‌های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی» تصریح کرد: همکاری با دبیرخانه عملیاتی‌سازی تفاهم‌نامه حوزه و دانشگاه ، بستر مناسبی را فراهم ساخته است تا ظرفیت‌های فقهی و اجتهادی حوزه‌های علمیه با ابزارهای روش‌شناختی و تخصصی دانشگاه‌ها پیوند بخورد. این تعامل نه یک کار صوری، بلکه الگویی عملیاتی از همگرایی حوزه و دانشگاه در پاسخ به مسائل بنیادین جهان اسلام و مقاومت است.»



عبدی‌پور به تشریح عناوین و محورهای مصوب علمی که جهت اجرا به واحدهای دانشگاهی ابلاغ شده پرداخت و بیان داشت: پس از بررسی‌های کارشناسی و هم‌افزایی نخبگانی، نظام‌واره جامعی مشتمل بر ۱۲ محور کلیدی و ۷۲ عنوان تخصصی احصا شده است تا تمامی ابعاد زیست جهادی و فکری شهید نصرالله مورد واکاوی قرار گیرد:



ابعاد معرفتی و سلوک معنوی: عقلانیت معنوی و اتکال به نصرت الهی، فقاهت پویا، اخلاق کارگزاری، عرفان حماسی و بازتولید حکمت نهج‌البلاغه (تطبیق اوصاف مالک اشتر).

نظریه ولایت، امامت امت و پیوند با انقلاب اسلامی: ولایت فقیه، مکتب امام خمینی و صدور انقلاب، منظومه فکری امام خامنه‌ای، پیوند دو ملت ایران و لبنان، و مکتب شهید سلیمانی.

حکمت رهبری، مدیریت بحران و نهادسازی اجتماعی: دکترین مدیریت بحران در جنگ ۳۳ روزه، نهادسازی اجتماعی، جامعه‌شناسی کاریزما و مدل حکمرانی.

عقل راهبردی، موازنه بازدارندگی و نظریه مقاومت نظامی: بازدارندگی فعال، جنگ شناختی، عقلانیت محاسباتی و مهار جریان‌های تکفیری.

هندسه تمدنی و یکپارچه‌سازی «محور مقاومت»: اتحاد میدان‌ها (لبنان، فلسطین، عراق، یمن و سوریه)، مسئله فلسطین، ارتش‌های نامتقارن فراملی و ناکام‌سازی خاورمیانه جدید.

هم‌زیستی طائفه‌ای، گفت‌وگوی ادیان و دیپلماسی وحدت اسلامی: هم‌زیستی ادیان و صیانت از حقوق مسیحیان، تقریب مذاهب، موازنه طائفه‌ای لبنان و دفاع از اماکن متبرکه.

سواد رسانه‌ای، جنگ روایت‌ها و جهاد تبیین: دکترین «صداقت رسانه‌ای»، روان‌شناسی خطابه، پدافند نرم در برابر ترور شخصیت و دیپلماسی عمومی.

افق‌های آینده، امتداد مکتب و میراث تمدنی (مکتب نصرالله): از یک شخص تا یک مکتب، تمدن‌سازی مقاومت، امت‌گرایی، نظریه تمدن نوین اسلامی و گفتمان افول صهیونیسم.

دیدگاه بازدارندگی شهید نصرالله در مواجهه با جنگ نرم و سخت: قدرت هوشمند و اقناع‌سازی، مقاومت نامتقارن، جنگ سایبری و هوش مصنوعی، و میراث مکتوب (نامه‌ها و وصایا).

اقتصاد مقاومتی، سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری: اقتصاد جهادی حزب‌الله و خودکفایی در تحریم، سرمایه‌های اجتماعی مقاومت و بسیج مردمی.

رهبری، جانشین‌پروری و آینده‌نگری مقاومت: رهبری کاریزماتیک، جوانان و مدیریت جهادی، حلقه‌های میانی مقاومت، و نقش مسجد در گفتمان مقاومت.

مکتب شهید سید حسن نصرالله و الگوی زن، خانواده و تربیت نسل مقاومت: الگوی زن مسلمان مقاومت، تربیت نسل مقاومت، سبک زندگی جهادی و آموزش و پرورش مقاومت.

وی درباره سازوکار اجرایی نشست‌ها در سطح استان‌ها توضیح داد: طبق بخشنامه ابلاغی به رؤسای دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان‌ها و واحدهای ویژه، پیش‌نشست‌ها در قالب کرسی‌های علمی–ترویجی، نشست‌های تخصصی اساتید، پنل‌های نخبگانی مشترک با اساتید حوزه علمیه و کرسی‌های آزاداندیشی دانشجویی سامان یافته‌اند. همچنین با تأکید بر هویت‌بخشی بصری واحد، نشان رسمی کنگره علمی “أمناء الرسل” در کنار نشان دانشگاه آزاد اسلامی در تمامی اقلام تبلیغاتی، پوسترها و سن برنامه‌ها درج می‌گردد.»

۵. فرجام نشست‌ها: تولید متون مرجع و اجلاسیه نهایی



عبدی‌پور در پایان با اشاره به استمرار این حرکت علمی تأکید کرد: این سلسله نشست‌ها صرفاً برگزاری رویداد نخواهد بود؛ تمامی چکیده‌ها، مقالات و سخنرانی‌های علمی ارائه‌شده در واحدهای دانشگاهی، پس از طی فرایند ارزیابی و داوری علمی، در قالب کتاب مقالات و ویژه‌نامه‌های تحلیلی منتشر شده و در اجلاسیه پایانی کنگره بین‌المللی مکتب شهید سید حسن نصرالله رونمایی خواهد شد تا به‌عنوان مأخذی معتبر در اختیار محققان جهان اسلام قرار گیرد.