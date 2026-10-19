تعزیرات سیستان و بلوچستان خواستار تشکیل فوری قرارگاه نظارت بر بازار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عزیزی، صبح دوشنبه در تماس تلفنی با فرمانداران شهرستان‌های استان، بر تقویت نظارت بر بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و حفظ استقلال قضایی رؤسای شعب تعزیرات حکومتی تأکید کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان‌وبلوچستان، در این تماس‌ها ضمن بررسی روند تعامل فرمانداران با ادارات تعزیرات حکومتی، تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی را برای بهبود نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات ضروری دانست.

وی با اشاره به استقلال قضایی رؤسای شعب در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها، صیانت از این اصل قانونی را از اولویت‌های اصلی برشمرد.

عزیزی همچنین بر ضرورت تشکیل و راه‌اندازی هرچه سریع‌تر قرارگاه نظارت بر بازار در تمامی شهرستان‌های استان به ریاست فرمانداران تأکید کرد و گفت: تمامی ادارات و نهادهای دولتی شهرستان‌ها موظف‌اند برای تحقق اهداف این قرارگاه و پشتیبانی از بازرسی‌ها، در تأمین نیروی انسانی، بازرس، راننده و خودرو همکاری لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: در این تماس‌ها، دیدگاه‌ها، پیشنهادها و چالش‌های مطرح‌شده از سوی فرمانداران نیز بررسی شد و مقرر شد عملکرد و نواقص احتمالی واحدهای تعزیرات حکومتی در کمیسیون هماهنگی موضوع ماده ۳ تصویب‌نامه سال ۱۳۷۳ بررسی شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خاطرنشان کرد: برای رفع موانع و مشکلات موجود، تدابیر لازم از سوی این اداره‌کل و از طریق سایر مجاری قانونی اتخاذ خواهد شد.