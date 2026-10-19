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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۱

فعالیت‌های دریایی در مازندران تا چهارشنبه ممنوع شد

فعالیت‌های دریایی در مازندران تا چهارشنبه ممنوع شد

ساری - هواشناسی مازندران با اشاره به ناپایداری شدید شرایط جوی، از ممنوعیت فعالیت‌های دریایی در آب‌های ساحلی استان تا روز چهارشنبه‌ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی مازندران با اشاره به ناپایداری شدید شرایط جوی، از ممنوعیت فعالیت‌های دریایی در آب‌های ساحلی استان تا روز چهارشنبه خبر داد.

بر اساس اعلام هواشناسی مازندران، شرایط نامساعد جوی و خطرات ناشی از آن می‌تواند ایمنی فعالیت در دریا را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو، رعایت محدودیت‌های اعلام‌شده برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی ضروری است.

در این شرایط، فعالان حوزه دریایی، صیادان، بهره‌برداران شناورهای تفریحی و سایر افرادی که فعالیت آن‌ها به وضعیت دریا وابسته است، باید از انجام فعالیت‌های دریایی در مدت اعلام‌شده خودداری کنند.

همچنین به شهروندان و گردشگران توصیه می‌شود در روزهای پیش رو، هشدارهای هواشناسی و اطلاعیه‌های مراجع مسئول را جدی بگیرند و از حضور در محدوده‌های پرخطر ساحلی و انجام فعالیت‌های مخاطره‌آمیز دریایی پرهیز کنند.

با توجه به شرایط جوی، از سرگیری فعالیت‌های دریایی باید با توجه به اطلاعیه‌های بعدی مراجع مسئول و پس از اطمینان از فراهم بودن شرایط ایمن انجام شود.

کد مطلب 6982346

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