به گزارش خبرگزاری مهر، دومین رویداد «هم‌خوان: جایزه ملی کتابخانه عمومی ایران» با هدف تبدیل کتابخانه‌های عمومی به مراکز فرهنگی اثرگذار، چندوجهی و محوری، آبان‌ماه ۱۴۰۵، همزمان با سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، برگزار خواهد شد.

این جایزه در ۱۳ حوزه خدمات کتابخانه‌ای شامل «هم‌خوان: جایزه ملی خدمات کتابخانه عمومی برای کودکان»، «هم‌خوان: جایزه ملی خدمات کتابخانه عمومی برای نوجوانان»، «هم‌خوان: جایزه ملی خدمات کتابخانه عمومی برای سالمندان»، «هم‌خوان: جایزه ملی خدمات کتابخانه عمومی برای گروه‌های خاص»، «هم‌خوان: جایزه ملی آموزش کاربران در کتابخانه عمومی»، «هم‌خوان: جایزه ملی کتابخانه عمومی دوستدار خانواده»، «هم‌خوان: جایزه ملی خدمات برون‌کتابخانه‌ای»، «هم‌خوان: جایزه ملی ویژه کتابخانه ارزش‌آفرین»، «هم‌خوان: جایزه ملی نوآوری در کتابخانه‌های عمومی»، «هم‌خوان:جایزه ملی ترویج خواندن»، «هم‌خوان: جایزه ملی ترویج کتابخانه عمومی»، «هم‌خوان: جایزه ملی خانواده کتابخوان» و «هم‌خوان: جایزه ملی حامیان کتابخانه عمومی» اهدا می‌شود.

هر یک از شاخه‌های این جایزه، علاوه بر معیارهای عمومی ارزیابی، بر مبنای معیارها و کاربرگ‌های اختصاصی داوری مورد بررسی قرار می‌گیرند. این معیارها متناسب با ماهیت هر محور، بر شاخص‌هایی همچون خلاقیت و نوآوری، تنوع خدمات و برنامه‌ها، استمرار فعالیت، میزان مشارکت مخاطبان، اثربخشی اجتماعی و تناسب برنامه‌ها با نیازهای جامعه هدف، تأکید دارند.

متقاضیان برای شرکت در این رویداد می‌توانند به نشانی اینترنتی neshan.hamkhan.ir مراجعه کرده و پس از ثبت‌نام، محور و گروه متناسب با نوع فعالیت خود را انتخاب کرده، شرح اقدامات و دستاوردهای انجام‌شده را به همراه مستندات مربوطه، در قالب فایل PDF بارگذاری کنند. درج پیوندهای مرتبط، از جمله اخبار منتشرشده در رسانه‌ها و فیلم‌های فعالیت‌ها نیز در صورت وجود امکان‌پذیر است.

علاقه‌مندان می‌توانند تا ۳۰ مهرماه، با مطالعه راهنمای بارگذاری مستندات و رعایت ضوابط اعلام‌شده، نسبت به ثبت و تکمیل پرونده خود، اقدام کنند.