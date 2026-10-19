خسارت حیات وحش به دامداران ایلام مشمول بیمه است

علیرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارات واردشده به دامداران از سوی گونه‌های حیات وحش اظهار کرد: بر اساس سازوکارهای تعریف‌شده، خسارت وارده به دامداران از سوی گونه‌هایی مانند پلنگ، خرس، سیاه‌گوش و کاراکال مشمول بیمه است و دامداران می‌توانند برای جبران خسارت خود از این پوشش بیمه‌ای استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین خسارت به دامداران ایلامی از سوی گونه حمایت‌شده خرس وارد می‌شود، افزود: این گونه به دلیل جثه بزرگ و نیاز غذایی بالا، در برخی مناطق استان به دام‌ها خسارت وارد می‌کند و همین موضوع، ضرورت توجه به تعامل میان حفاظت از حیات وحش و معیشت دامداران را دوچندان کرده است.

محمدی تصریح کرد: حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات وحش، یکی از اولویت‌های این اداره‌کل محسوب می‌شود، اما در کنار آن، صیانت از معیشت دامداران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و نباید حفاظت از حیات وحش به قیمت آسیب به زندگی مردم تمام شود.

وی خاطرنشان کرد: بیمه خسارات حیات وحش، یکی از راهکارهای مهم برای کاهش تعارض میان انسان و حیات وحش است و دامداران می‌توانند با ثبت به‌موقع خسارات خود، از این امکان بهره‌مند شوند و از زیان‌های سنگین در امان بمانند.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی اداره‌کل محیط‌زیست ایلام در پایان تأکید کرد: همکاری دامداران با محیط‌زیست و اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره خسارات، می‌تواند به بهبود فرآیند جبران خسارت و حفظ تعادل میان حفاظت از حیات وحش و معیشت مردم کمک کند و امیدواریم با تداوم این همکاری‌ها، شاهد کاهش تعارضات در سطح استان باشیم.