بازنشستگان تامین اجتماعی منتظر واریز معوقه اردیبهشت نباشند!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هفتمین ماه سال جاری رو به پایان است، اما هنوز معوقه حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، به حساب آنها واریز نشده است.

به نظر می رسد قصه پرغصه پرداخت معوقات بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در ماه هفتم از سال هم به پایان نمی رسد و باید منتظر ماند تا بالاخره این داستان در یکی از ماه های باقی مانده از سال ۱۵۰۴، ختم به خیر شود.

بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی، از اردیبهشت ماه تا کنون برای چندرغاز افزایش حقوق، چشم انتظار هستند؛ زیرا برای خیلی از این افراد و خانواده های آنها، همین مبالغ هم می تواند گره گشای گوشه ای از مشکلات معیشتی آنها باشد.

بازنشستگان تامین اجتماعی بر این عقیده اند که ۳۰ سال خدمت نکرده اند و حق بیمه نداده اند که امروز برای دریافت حق قانونی خود، چشم انتظار بمانند. آن هم نه یک ماه و دو ماه، بلکه پنج ماه و شاید هم بیشتر، تا شاید معوقه اردیبهشت ماه آنها واریز شود.

سازمان تامین اجتماعی بعد از کلی وعده دادن، تنها توانسته معوقه فروردین ماه را به حساب بازنشستگان و مستمری بگیران واریز کند و آن طور که در اطلاعیه روز گذشته این سازمان آمده است؛ «در خصوص زمان پرداخت معوقات مابه‌التفاوت مربوط به اردیبهشت ماه نیز پس از تأمین منابع مالی مورد نیاز، متعاقباً اطلاع‌رسانی رسمی از طریق روابط عمومی سازمان انجام خواهد شد.»

این پیام، یعنی اینکه منتظر واریز معوقه اردیبهشت ماه نباشید!