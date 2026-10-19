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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۷

بازنشستگان تامین اجتماعی منتظر واریز معوقه اردیبهشت نباشند!

بازنشستگان تامین اجتماعی منتظر واریز معوقه اردیبهشت نباشند!

قرار است حقوق مهر ماه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از روز سه شنبه(۲۸ مهر ۱۴۰۵) به حساب آنها واریز شود، اما خبری از پرداخت معوقه اردیبهشت ماه نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هفتمین ماه سال جاری رو به پایان است، اما هنوز معوقه حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، به حساب آنها واریز نشده است.

به نظر می رسد قصه پرغصه پرداخت معوقات بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در ماه هفتم از سال هم به پایان نمی رسد و باید منتظر ماند تا بالاخره این داستان در یکی از ماه های باقی مانده از سال ۱۵۰۴، ختم به خیر شود.

بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی، از اردیبهشت ماه تا کنون برای چندرغاز افزایش حقوق، چشم انتظار هستند؛ زیرا برای خیلی از این افراد و خانواده های آنها، همین مبالغ هم می تواند گره گشای گوشه ای از مشکلات معیشتی آنها باشد.

بازنشستگان تامین اجتماعی بر این عقیده اند که ۳۰ سال خدمت نکرده اند و حق بیمه نداده اند که امروز برای دریافت حق قانونی خود، چشم انتظار بمانند. آن هم نه یک ماه و دو ماه، بلکه پنج ماه و شاید هم بیشتر، تا شاید معوقه اردیبهشت ماه آنها واریز شود.

سازمان تامین اجتماعی بعد از کلی وعده دادن، تنها توانسته معوقه فروردین ماه را به حساب بازنشستگان و مستمری بگیران واریز کند و آن طور که در اطلاعیه روز گذشته این سازمان آمده است؛ «در خصوص زمان پرداخت معوقات مابه‌التفاوت مربوط به اردیبهشت ماه نیز پس از تأمین منابع مالی مورد نیاز، متعاقباً اطلاع‌رسانی رسمی از طریق روابط عمومی سازمان انجام خواهد شد.»

این پیام، یعنی اینکه منتظر واریز معوقه اردیبهشت ماه نباشید!

کد مطلب 6982358
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • حمیرا IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
      12 2
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      چه باید کرد ، تأمین اجتماعی هیچ واهمه ای از پایمال کردن حق و حقوق مردم نداره
    • IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
      10 0
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      حیفه حق بیمه که ۳۰سال پرداخت کنی..
    • IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
      8 0
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      اگر قبلا پرداخت می کردند یک ذره معوقه بود حالا که اصلا معوقه محسوب نمیشود.نمی دانم چه اسمش می گذارند؟
    • اعظم IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
      4 0
      پاسخ
      با سلام لطفا این پیام را برسانید به سازمان تامین اجتماعی حرف دل تمامیه بازنشستگان تامین اجتماعی:چرا باید حق خودمان راگدایی کنیم؟
    • علی IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
      6 0
      پاسخ
      ولی ۱۵۰۴ رو خوب اومدی. شاید در اون سال پرداخت بشه
    • IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
      8 1
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      واقعا شرم آور است که پول خودمان را اینطور میدن خدایی بازنشست نمیشدیم الان حقوقمان بالا بود چطور اجناس را میتونید ساعتی بالا ببرید ولی چندر قاز که زیاد کردید را ۷ ماه سودش را نمیدهید تازه بعد از این مدت میگید بازنشسته ها این ماه هم منتطر معوقه نباشن
    • تهران IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
      3 0
      پاسخ
      خیلی خدمات دهی جالب دارن ، ناز هم میکنن.
    • بازنشسته IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
      1 0
      پاسخ
      نمیدونم چی نظر بدم واقعا خسته ام ای کاش بازنشسته نمی‌شدیم
    • IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
      1 0
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      قابل توجه اونایی که فکر میکردن حقوق ما هم مثل بازنشسته‌های کشوری اضافه میشه تو معوقه ما موندن . 🤣🤣🤣

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