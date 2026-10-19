همکاری رسمی ۵۷ مدرسه علمیه در تهیه بانک جامع اطلاعات عرصه بین الملل

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست آشنایی با مأموریت ها، فعالیت ها و ظرفیت های بین الملل دفتر مقام معظم رهبری، امروز ۲۷ مهرماه با حضور مهدی مصطفوی قائم‌مقام معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری، حجت الاسلام محمد پیکری معاون امور بین الملل حوزه علمیه استان تهران و و معاونین بین الملل حوزه های علمیه کشور در سالن جلسات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام پیکری در این نشست با اشاره به اهمیت کار تبلیغی در عرصه بین الملل، گفت: الحمدالله امروز انقلاب اسلامی با اقتدار بیشتر از گذشته در جهان می درخشد و کارنامه نظام جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی درخشان است.

معاون امور بین الملل حوزه علمیه استان تهران در ادامه با اشاره به سخنان رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره اهمیت کار بین الملل، خاطرنشان کرد: امام شهید پرچمدار کار تبلیغی در عرصه بین الملل هستند و اتفاقات مثبت در این حوزه را بیش از همه مرهون نگاه متعالی امام شهید هستیم.

اهمیت بیانیه تاریخی و تمدن ساز «حوزه پیشرو و سرآمد»

حجت الاسلام پیکری در ادامه با اشاره به بیانیه تاریخی و تمدن ساز «حوزه پیشرو و سرآمد»، اضافه کرد: امام شهید در این بیانیه که به مناسبت یکصدمین سالگرد بازتأسیس حوزه علمیه قم صادر شد درباره ابعاد مختلف کار بین الملل سخن گفتند.

وی در ادامه با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی در بیانیه حوزه پیشرو و سرآمد نکات ارزشمندی درباره فعالیت های حوزه علمیه در عرصه بین الملل مطرح کردند، گفت: امور بین الملل حوزه علمیه استان تهران که جدیدترین معاونت در این حوزه است طی حدود یک سال اخیر فعالیت های خوبی برای توسعه این عرصه در مدارس علمیه و مراکز تخصصی انجام داده است.

همکاری سازنده مدارس علمیه در عرصه بین الملل

حجت الاسلام پیکری در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه تهران در پهنه انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: الحمدالله مدارس علمیه تهران همکاری خوبی با معاونت امور بین الملل حوزه علمیه استان تهران داشتند و تاکنون ۵۷ مدرسه به صورت رسمی رابط خود را معرفی کردند و این روند با جدیت ادامه دارد.

معاون امور بین الملل حوزه علمیه استان تهران ادامه داد: الحمدالله با فعالیت جهادی مجموعه مدیران و معاونان حوزه علمیه و مدارس علمیه استان تهران در حال تهیه بانک اطلاعات هستیم که اتفاقات خوبی در این زمینه افتاده است و حوزه علمیه تهران از ظرفیت عظیم بیانیه های حوزه پیشرو و سرآمد و گام دوم انقلاب در راستای هدف کلان نظام جمهوری اسلامی استفاده حداکثری می کند.