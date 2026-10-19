  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ – ناگویا

رزا ابراهیمی از دست یابی به مدال پاراتکواندو بازماند

رزا ابراهیمی از دست یابی به مدال پاراتکواندو بازماند

در ادامه روز نخست مسابقات پاراتکواندو در ناگویا، رزا ابراهیمی با شکست برابر حریف چینی موفق به کسب مدال برنز نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مبارزات وزن ۵۲- کیلوگرم بانوان رزا ابراهیمی در مبارزه نخست خود در وزن ۵۲- کیلوگرم پس از آنکه راند اول را در پیکار با «رستمووا» از ازبکستان پیروز از میدان خارج شد، در دو راند بعدی نتیجه را واگذار کرد و به گروه شانس مجدد رفت.

وی در این اولین مبارزه خود در جدول شانس مجدد، ۲ بر صفر »کراساوتسووا» از قزاقستان به برتری دست یافت پ در دیدار رده بندی مقابل «جیان شائو» از چین نتیجه را در هر دو راند واگذار کرد و از رسیدن به مدال بازماند.

در مسابقات امروز پاراتکواندو، آیلار جامی به دیدار نهایی صعود کرده و محمد طاهاحسن‌پور هم به مدال برنز دست یافت.

کد مطلب 6982360

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها