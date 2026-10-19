رزا ابراهیمی از دست یابی به مدال پاراتکواندو بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، در مبارزات وزن ۵۲- کیلوگرم بانوان رزا ابراهیمی در مبارزه نخست خود در وزن ۵۲- کیلوگرم پس از آنکه راند اول را در پیکار با «رستمووا» از ازبکستان پیروز از میدان خارج شد، در دو راند بعدی نتیجه را واگذار کرد و به گروه شانس مجدد رفت.

وی در این اولین مبارزه خود در جدول شانس مجدد، ۲ بر صفر »کراساوتسووا» از قزاقستان به برتری دست یافت پ در دیدار رده بندی مقابل «جیان شائو» از چین نتیجه را در هر دو راند واگذار کرد و از رسیدن به مدال بازماند.

در مسابقات امروز پاراتکواندو، آیلار جامی به دیدار نهایی صعود کرده و محمد طاهاحسن‌پور هم به مدال برنز دست یافت.