به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «دعا» ساخته بختیار خلیلی، نماینده‌ای از سینمای کردستان در بیست‌وسومین دوره جشنواره بین‌المللی «فرشته تابناک» (Radiant Angel) روسیه خواهد بود.

این رویداد سینمایی از ۹ آبان ۱۴۰۵ در شهر مسکو و با نمایش آثار منتخب کوتاه و بلند آغاز می‌شود و ۱۵ آبان‌ماه با معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف به پایان می‌رسد.

«دعا» داستان پیرمردی نابیناست که برای بارش باران و نجات زمین کشاورزی خشک خود دعا می‌کند و دغدغه تأمین معاش پسر و نوه‌اش را دارد؛ اما بارندگی، اتفاقاتی پیش‌بینی‌نشده را رقم می‌زند که بر زندگی این خانواده تأثیر می‌گذارد.

تهیه‌کنندگی مشترک این فیلم را حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان و میترا گل‌عنبریان بر عهده دارند. فریدون علیرمایی، دیلان شریفی و بختیار خلیلی بازیگران این اثر هستند.

آزاد زندکریمی به‌عنوان تصویربردار، متین شیخ‌نصراللهی صدابردار، محمد احمدی تدوینگر و مسئول تصحیح رنگ، پژمان راژ صداگذار و مبین حسینی مسئول جلوه‌های ویژه بصری این فیلم هستند.

احسان جوانمردپور، مهران سالی و پارسا مجیدی دستیاران کارگردان، کاردو کریمی منشی صحنه، مهران سالی سرپرست گروه کارگردانی، پارسا کرم‌ویسه دستیار تصویر، شیلان برهانی طراح پوستر، فرهاد مطاعی عکاس، سید هژیر پیرخضری مدیر تولید و مهیار غریبی دستیار تولید این اثر هستند.

باسط زارعی ترجمه، آژانس پخش کات فیلم پخش بین‌المللی و انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر سنندج، به همراه احمد گلزاریان و خالد فاتحی پشتیبانی فنی فیلم را بر عهده داشته‌اند. علی مرادی و ادهم فیروزی نیز مسئولیت حمل‌ونقل را انجام داده‌اند.

در این دوره از جشنواره بین‌المللی «فرشته تابناک»، فیلم کوتاه ایرانی «شیفت» به کارگردانی سمانه یداللهی نیز حضور دارد.

حضور «دعا» در این رویداد بین‌المللی، زمینه‌ای برای معرفی توانمندی فیلم‌سازان کردستان و عرضه تولیدات سینمایی این استان در عرصه بین‌المللی فراهم می‌کند.