داداشی: جو پایدار تا پایان هفته در خراسان شمالی ادامه دارد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار از دوشنبه تا پایان هفته در خراسان شمالی است.

وی افزود: پدیده غالب طی این روزها وزش باد در ساعت‌های بعدازظهر و آسمان در اکثر ساعت‌ها صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از لحاظ دمایی تغییرات محسوسی مشاهده نمی‌شود.

داداشی در پایان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه خراسان شمالی از ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۶ و گرم‌ترین نقطه از ایستگاه اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۳۳ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است. طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۸ و بیشینه آن ۲۸ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.