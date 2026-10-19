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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۳

نشست شورای معاونان وزارت نفت با محوریت پارس جنوبی

نشست شورای معاونان وزارت نفت با محوریت پارس جنوبی

شورای معاونان وزارت نفت گزارش‌های سفر سرپرست این وزارتخانه به پارس جنوبی و روند توسعه میدان‌ها را بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، نشست شورای معاونان وزارت نفت با محورهایی از جمله پیگیری مصوبه‌های سفر اخیر سرپرست وزارت نفت به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بررسی وضع بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده پارس جنوبی و توسعه میدان‌های نفت و گاز برگزار شد.

شورای معاونان وزارت نفت عصر یکشنبه گزارش‌های مربوط به بازدیدهای میدانی سفر اخیر حمید بورد، سرپرست وزارت نفت به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و پیگیری مصوبه‌های این سفر را با هدف شتاب‌بخشی به روند بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده پارس جنوبی و احیای ظرفیت‌های از دست رفته تولید بررسی کرد.

در این نشست همچنین وضع تولید نفت خام، گاز طبیعی و انواع فرآورده‌ نفتی از جمله بنزین و گازوئیل و روند توسعه میدان‌های نفت و گاز هم به بحث و بررسی گذاشته شد. روند اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل و برنامه‌های تأمین سوخت زمستانی از دیگر محورهای مورد بررسی در این نشست بودند.

کد مطلب 6982369
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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