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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۷

شتاب در آبرسانی به ۵۷ روستای چابهار و بهره برداری در آینده نزدیک

شتاب در آبرسانی به ۵۷ روستای چابهار و بهره برداری در آینده نزدیک

چابهار- فرماندار ویژه چابهار از پیگیری برای تکمیل طرح آبرسانی به ۵۷ روستای بخش مرکزی و رفع موانع اجرایی آن با هدف بهره‌برداری در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نورا، صبح دوشنبه در نشست تخصصی بررسی مشکلات آب شرب شهرستان، از تسریع روند تکمیل طرح آبرسانی به ۵۷ روستای بخش مرکزی این شهرستان خبر داد و گفت: اقدامات اجرایی و رفع موانع پیش‌رو برای بهره‌برداری از این طرح در آینده نزدیک با جدیت دنبال می‌شود.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار، اظهار کرد: آخرین گزارش‌های فنی و اجرایی طرح آبرسانی به روستاها، ارتقای ایستگاه‌های پمپاژ و اقدامات زیرساختی برای تأمین آب پایدار شهر مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار ویژه چابهار افزود: با پیگیری‌های مستمر، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بررسی موانع موجود، تلاش می‌شود روند تکمیل پروژه سرعت بگیرد و زمینه بهره‌مندی مردم از خدمات آبرسانی فراهم شود.

نورا با اشاره به اینکه برخی روستاهای بخش مرکزی برای نخستین‌بار از آب شرب برخوردار خواهند شد، تصریح کرد: تکمیل این زیرساخت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات تأمین آب و بهبود کیفیت زندگی روستاییان داشته باشد.

وی در پایان بر تسریع اقدامات اجرایی، تقویت ایستگاه‌های پمپاژ و همکاری دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: تأمین آب پایدار برای شهروندان و روستاییان از مطالبات اساسی مردم است و پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6982373

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