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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ – ناگویا

استارت مدال آوری کاروان ایران با برنز حسن پور در پاراتکواندو

استارت مدال آوری کاروان ایران با برنز حسن پور در پاراتکواندو

پاراتکواندوکار تیم ملی مردان در دیدار رده بندی حریفی از کره جنوبی را شکست داد و موفق به کسب مدال برنز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاها حسن پور پاراتکواندوکار تیم ملی کشورمان در وزن ۵۸- کیلوگرم و درمرحله رده بندی، در مبارزه برای کسب مدال برنز به دیدار «لی پیونگ گان» از کره جنوبی رفت.

حسن پور در حالی که راند نخست را ۱۰ بر ۴ به حریف واگذار کرده بود، در دو راند بعدی ۱۴ بر ۱۰ و ۱۸ بر ۸ به سود خود خاتمه داد و به نشان برنز دست پیدا کرد.

او بعد از یک دور استراحت «تیمربک» از مغولستان را شکست داد و در نیمه نهایی نتیجه را به «ون گیسائو» از چین واگذار کرد و به دیدار رده بندی رفت.

در ادامه این رقابت ها آیلار جامی برای کسب مدال طلا در مبارزه نهایی به مصاف حریفی از تایلند می رود.

کد مطلب 6982376

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