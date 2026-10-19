  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

فرماندار دشتی: پیشگیری در اولویت فعالیت‌های پدافندغیرعامل شهرستان باشد

فرماندار دشتی: پیشگیری در اولویت فعالیت‌های پدافندغیرعامل شهرستان باشد

بوشهر- فرماندار دشتی بر ضرورت تبدیل پدافند غیرعامل به اولویت اصلی مدیریتی و تقویت آموزش‌ها و آمادگی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل شهرستان دشتی با تأکید بر ضرورت آموزش اصولی و تقویت آمادگی دستگاه‌های اجرایی در حوزه پدافند غیرعامل گفت: لازم است نگاه ما به مبحث پدافند غیرعامل تغییرات اساسی پیدا کند و از یک پیوست به اصلی مدیریتی و کارکردی تغییر یابد و در این راستا آموزش‌ها باید با جدیت دنبال شود و در هفته پدافند غیرعامل نیز برگزاری دوره‌های آموزشی و ارتقای آمادگی دستگاه‌ها در اولویت قرار گیرد.

فرماندار دشتی افزود: اصل پیشگیری در مبحث پدافند غیرعامل باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد و مدیران دستگاه‌های اجرایی با دقت و حساسیت، دستورالعمل‌ها و الزامات این حوزه را اجرایی کنند.

وی با بیان اینکه مصوبات شورای پدافند غیرعامل لازم‌الاجراست، افزود: مدیران باید با جدیت مصوبات را پیگیری کرده و برای تحقق آن‌ها در دستگاه‌های مربوطه اقدامات لازم را انجام دهند.

فرماندار دشتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سطح استان بوشهر و به تبع آن شهرستان دشتی در حوزه پدافند غیرعامل ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی جامعه، ضروری است همه دستگاه‌های اجرایی با برگزاری منظم جلسات شورای پدافند غیرعامل، آمادگی مجموعه خود را در همه زمینه ها ارتقا دهند.

فرماندار دشتی: پیشگیری در اولویت فعالیت‌های پدافندغیرعامل شهرستان باشد

مقاتلی، تاب‌آوری را یکی از مؤلفه‌های مهم پدافند غیرعامل دانست و تصریح کرد: افزایش تاب‌آوری نیازمند برنامه‌ریزی، صرف زمان و توجه جدی مدیران است و هرچه ظرفیت تاب‌آوری در دستگاه‌ها و جامعه افزایش یابد، میزان آسیب‌پذیری و نارضایتی‌ها نیز کاهش خواهد یافت.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به امنیت پایدار خاطرنشان کرد: کنترل و نظارت بر ورود و خروج افراد به اماکن حساس و نقاط حساس دستگاه ها باید با دقت و حساسیت ویژه دنبال شود و دستگاه‌های مسئول در این زمینه وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت هماهنگی در شرایط بحرانی گفت: اقدامات و تصمیم‌گیری‌های دستگاه‌های اجرایی در شرایط بحران و موقعیت‌های مرتبط با پدافند غیرعامل باید با هماهنگی قبلی و در چارچوب سازوکارهای تعیین‌شده انجام شود تا از موازی‌کاری جلوگیری و آمادگی برای مدیریت شرایط افزایش یابد.

کد مطلب 6982377

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها