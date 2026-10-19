به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل شهرستان دشتی با تأکید بر ضرورت آموزش اصولی و تقویت آمادگی دستگاه‌های اجرایی در حوزه پدافند غیرعامل گفت: لازم است نگاه ما به مبحث پدافند غیرعامل تغییرات اساسی پیدا کند و از یک پیوست به اصلی مدیریتی و کارکردی تغییر یابد و در این راستا آموزش‌ها باید با جدیت دنبال شود و در هفته پدافند غیرعامل نیز برگزاری دوره‌های آموزشی و ارتقای آمادگی دستگاه‌ها در اولویت قرار گیرد.

فرماندار دشتی افزود: اصل پیشگیری در مبحث پدافند غیرعامل باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد و مدیران دستگاه‌های اجرایی با دقت و حساسیت، دستورالعمل‌ها و الزامات این حوزه را اجرایی کنند.

وی با بیان اینکه مصوبات شورای پدافند غیرعامل لازم‌الاجراست، افزود: مدیران باید با جدیت مصوبات را پیگیری کرده و برای تحقق آن‌ها در دستگاه‌های مربوطه اقدامات لازم را انجام دهند.

فرماندار دشتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سطح استان بوشهر و به تبع آن شهرستان دشتی در حوزه پدافند غیرعامل ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی جامعه، ضروری است همه دستگاه‌های اجرایی با برگزاری منظم جلسات شورای پدافند غیرعامل، آمادگی مجموعه خود را در همه زمینه ها ارتقا دهند.

مقاتلی، تاب‌آوری را یکی از مؤلفه‌های مهم پدافند غیرعامل دانست و تصریح کرد: افزایش تاب‌آوری نیازمند برنامه‌ریزی، صرف زمان و توجه جدی مدیران است و هرچه ظرفیت تاب‌آوری در دستگاه‌ها و جامعه افزایش یابد، میزان آسیب‌پذیری و نارضایتی‌ها نیز کاهش خواهد یافت.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به امنیت پایدار خاطرنشان کرد: کنترل و نظارت بر ورود و خروج افراد به اماکن حساس و نقاط حساس دستگاه ها باید با دقت و حساسیت ویژه دنبال شود و دستگاه‌های مسئول در این زمینه وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت هماهنگی در شرایط بحرانی گفت: اقدامات و تصمیم‌گیری‌های دستگاه‌های اجرایی در شرایط بحران و موقعیت‌های مرتبط با پدافند غیرعامل باید با هماهنگی قبلی و در چارچوب سازوکارهای تعیین‌شده انجام شود تا از موازی‌کاری جلوگیری و آمادگی برای مدیریت شرایط افزایش یابد.