فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، دمای هوا در خراسان جنوبی کاهش می‌یابد و سرعت وزش باد افزایش پیدا می‌کند و در برخی نقاط استان وقوع گرد و خاک دور از انتظار نیست.

وی افزود: امشب دمای هوا در منطقه به‌طور نسبی بین یک تا دو درجه سلسیوس افزایش می‌یابد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: بر اساس الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیش‌یابی، امروز شرایط جوی پایدار است و تغییرات دمایی قابل‌توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.

زارعی ادامه داد: از صبح پنجشنبه احتمال ثبت دمای کمتر از پنج درجه سلسیوس در مناطق سردسیر استان از جمله بیرجند، اسدیه و قاین وجود دارد.

وی با اشاره به احتمال وقوع یخبندان در سربیشه از صبح پنجشنبه، بر ضرورت تسریع در برداشت محصولات کشاورزی حساس به دماهای کمتر از پنج درجه سلسیوس در این مناطق تأکید کرد تا از خسارات احتمالی به محصولات جلوگیری شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی درباره وضعیت دمایی استان در شبانه‌روز گذشته نیز گفت: سربیشه با ثبت کمینه دمای سه درجه سلسیوس در صبح امروز، خنک‌ترین نقطه استان بود و دهسلم و بندان نیز با بیشینه دمای ۳۵ درجه سلسیوس در روز گذشته، گرم‌ترین نقاط استان بودند.