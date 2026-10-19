فاطمه شکری بازیگر سینما و تلویزیون که چندی پیش ویدئویی از از شرایط سخت مالی‌اش گذاشته بود، با اشاره به واکنش ها نسبت به مشکلات خود گفت: اتفاق خاصی از طرف مسئولان رخ نداد. مردم فقط با من همدردی کردند و کمک‌های مالی محدودی هم انجام شد که از آنها ممنونم. من از مردم طلبکار نیستم و می‌دانم شرایط اقتصادی خودشان هم دشوار است؛ اما انتظارم از مسئولان این بود که دست‌کم برای امثال من که ۵۰ تا ۶۰ سال برای این عرصه زحمت کشیده‌ایم، حمایت و مستمری مشخصی در نظر بگیرند.

وی افزود: تنها نهادی که در این مدت واقعاً هوای من را داشت، صندوق اعتباری هنر بود. به‌ویژه در دوران بیماری، پیگیر حالم بودند و تنهایم نگذاشتند.

این بازیگر با اشاره به فعالیت‌های خود در حوزه‌های مختلف هنری بیان کرد: من در تلویزیون، سینما، تئاتر و حتی رادیو فعالیت داشته‌ام. کارم را از تئاتر شروع کردم و در سینما هم کم کار نکرده‌ام؛ حدود ۴۰ تا ۵۰ فیلم سینمایی بازی کرده‌ام و در سریال‌های متعددی نیز حضور داشته‌ام. از دهه ۶۰ در تلویزیون کار کرده ام یعنی زمانی که بسیاری از بازیگران جوان امروز هنوز به دنیا نیامده بودند. در بسیاری از سریال های استانی حضور داشته ام و به شهرستان های مختلف برای بازی رفته ام.

این بازیگر با انتقاد از بی‌توجهی به هنرمندان در دوران بیماری اظهار کرد: در کشور ما تا زمانی که هنرمندی زنده است، کسی سراغش را نمی‌گیرد، اما وقتی از دنیا می‌رود، همه برایش مراسم می‌گیرند، عکس منتشر می‌کنند و از او یاد می‌کنند. حرف من این است که ما تا وقتی زنده‌ایم به توجه و همراهی نیاز داریم؛ کسی باید به ما سر بزند و حالمان را بپرسد.

شکری درباره مشکلات مالی ناشی از بیماری اخیر خود توضیح داد: حدود ۱۶ تا ۱۸ روز پیش جراحی روده و معده انجام دادم و به‌تازگی بخیه‌هایم را کشیده‌ام. هزینه بیمارستان حدود ۴۰۰ میلیون تومان شد که با احتساب بیمه مبلغ آن به حدود ۲۹۰ میلیون تومان رسید. هزینه هنوز فراهم نشده بود و بیمارستان اجازه ترخیص نمی‌داد که در نهایت از یکی از آشنایانم پول هزینه بیمارستان را قرض کردم در حالی که تا به حال در تمام عمرم از کسی پول قرض نگرفته بودم.

این بازیگر درباره وضعیت جسمانی و دوری خود از فعالیت حرفه‌ای نیز گفت: در حال حاضر به‌تازگی جراحی کرده‌ام و امیدوارم طی یکی دو هفته آینده بتوانم به‌درستی راه بروم و شرایط جسمانی‌ام بهتر شود.

شکری با اشاره به آخرین فعالیت تلویزیونی خود بیان کرد: آخرین سریالی که در آن بازی کردم، «حکایت‌های کمال ۲» در شبکه دو بود که به سال گذشته تعلق داشت. همچنان می توانم بازی کنم و علاقه دارم در پروژه ها حضور داشته باشم. حدود یک سال و نیم است که به دلیل مشکلات جسمانی نتوانسته‌ام کار کنم. سال گذشته نیز به دلیل بیماری شرایط بسیار سختی داشتم و مدتی در کما بودم.

وی در پایان گفت: امیدوارم با دعای مردم و بهتر شدن وضعیت جسمانی‌ام بتوانم دوباره به کار برگردم. من تا وقتی زنده‌ام، دلم می‌خواهد روی صحنه و در عرصه بازیگری فعالیت کنم.