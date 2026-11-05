خبرگزاری مهر - گروه جامعه: امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت آموزش‌وپرورش و فدراسیون فوتبال با هدف توسعه فوتبال دانش‌آموزی، بار دیگر نقش مدارس را در شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی مطرح کرده است؛ توافقی که موفقیت آن بیش از هر چیز به نحوه اجرا، تأمین زیرساخت‌ها و ایجاد مسیری روشن برای هدایت استعدادهای شناسایی‌شده بستگی دارد.

مدرسه می‌تواند یکی از نخستین پایگاه‌های شناسایی استعدادهای ورزشی باشد؛ محیطی که دانش‌آموزان در آن فرصت پیدا می‌کنند توانایی‌های خود را بشناسند، در فعالیت‌های گروهی مشارکت کنند و علاقه‌مندی‌های ورزشی خود را توسعه دهند. در این میان، فوتبال به‌عنوان یکی از رشته‌های پرطرفدار در میان دانش‌آموزان، ظرفیت قابل‌توجهی برای گسترش فعالیت‌های ورزشی و شناسایی استعدادهای جدید دارد.

با این حال، بهره‌گیری از این ظرفیت صرفا با برگزاری چند مسابقه یا شناسایی تعدادی بازیکن مستعد محقق نمی‌شود. توسعه فوتبال دانش‌آموزی به برنامه‌ریزی مستمر، دسترسی به امکانات مناسب، حضور مربیان متخصص و ارتباط مؤثر میان مدارس و ساختار فوتبال پایه نیاز دارد؛ مسائلی که اهمیت بررسی ابعاد اجرایی تفاهم‌نامه جدید میان وزارت آموزش‌وپرورش و فدراسیون فوتبال را دوچندان می‌کند.

تفاهم‌نامه‌ای برای توسعه فوتبال در مدارس

در حاشیه آیین افتتاح المپیاد درون‌مدرسه‌ای که دیروز با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت تربیت بدنی و سلامت و فدراسیون فوتبال در حوزه فوتبال، فوتبال ساحلی و فوتبال سالنی به امضا رسید؛ تفاهم‌نامه‌ای با هدف توسعه فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان، تقویت همکاری‌های مشترک و شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی در مدارس.

وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت ورزش و جوانان با امضای تفاهم‌نامه‌ای در حوزه فوتبال، فوتبال ساحلی و فوتبال سالنی، بر گسترش همکاری‌های مشترک برای توسعه ورزش دانش‌آموزی تأکید کردند.

این تفاهم‌نامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات دو دستگاه در راستای گسترش فعالیت‌های ورزشی در مدارس، فراهم‌سازی زمینه حضور بیشتر دانش‌آموزان در رشته‌های فوتبال، فوتبال ساحلی و فوتبال سالنی و شناسایی استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان به امضا رسید.

توسعه همکاری‌های بین‌بخشی در حوزه ورزش دانش‌آموزی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های ورزشی، تقویت استعدادهای ورزشی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های آموزشی و ورزشی کشور باشد.

ورزش میدان تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان

وزیر آموزش‌ و پرورش در این آیین، با بیان این‌که بسیاری از آموزه‌های تربیتی در میدان ورزش به‌صورت عملی تجربه می‌شوند، اظهار کرد: همکاری، کار تیمی، ایثارگری، دوستی، مهربانی، تلاش و پشتکار از ارزش‌هایی هستند که دانش‌آموزان می‌توانند در محیط ورزشی تمرین کنند و در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار بگیرند.

کاظمی افزود: ورزش علاوه بر ایجاد شور، نشاط و شادابی، از ظرفیت بالایی برای ارتقای کیفیت تعلیم‌وتربیت برخوردار است و می‌تواند به بهبود حال روحی دانش‌آموزان و افزایش پویایی محیط مدرسه کمک کند.

به گفته وی، حتی اختصاص چند دقیقه از زمان کلاس درس به فعالیت بدنی هدفمند می‌تواند فضای کلاس را تغییر دهد و به افزایش نشاط و آمادگی دانش‌آموزان برای یادگیری بینجامد.

وزیر آموزش و پرورش، توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس را از اقدامات مهم این وزارتخانه برشمرد و از طراحی نزدیک به ۶ هزار فضای ورزشی درون‌مدرسه‌ای خبر داد.

کاظمی همچنین به افتتاح بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ فضای ورزشی در روز گذشته با حضور رئیس‌جمهور اشاره کرد و توسعه این زیرساخت‌ها را اقدامی مؤثر در افزایش جذابیت محیط مدارس و فراهم‌کردن فرصت‌های بیشتر برای ورزش دانش‌آموزان دانست.

توسعه کانون‌های فوتبال و فوتسال در مدارس با اولویت مناطق محروم

در همین راستا محمد جعفری معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات تفاهم‌نامه مشترک میان وزارت آموزش‌وپرورش، فدراسیون فوتبال و سازمان صداوسیما، از برنامه‌ریزی برای توسعه کانون‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی در مدارس کشور خبر داد و گفت: هدف اصلی این همکاری، شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق محروم، و فراهم کردن زمینه حضور آن‌ها در رقابت‌های ملی و بین‌المللی است.

جعفری با اشاره به امضای تفاهم‌نامه مشترک در سال گذشته اظهار کرد: در راستای اجرای این تفاهم‌نامه، شیوه‌نامه اجرایی آن نیز با مشارکت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان صداوسیما تدوین شده است تا طرفین بتوانند در زمینه توسعه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی همکاری مشترکی داشته باشند.

وی افزود: یکی از رویکردهای اصلی این همکاری، توسعه کانون‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی در مدارس است؛ چراکه در حال حاضر در بسیاری از مناطق کشور، مدارس فوتبال بدون ارتباط ساختاری با آموزش‌وپرورش فعالیت می‌کنند و از فضاها و امکانات موجود بهره می‌برند.

جعفری با تأکید بر ضرورت فراهم کردن فرصت برابر برای دانش‌آموزان مستعد تصریح کرد: نگاه مشترک آموزش‌وپرورش و فدراسیون فوتبال این است که با توسعه کانون‌های ورزشی در مدارس، به‌ویژه در مناطق محروم، شرایطی فراهم شود تا دانش‌آموزان علاقه‌مند و مستعد بتوانند بدون پرداخت هزینه‌های گزاف در این رشته‌ها فعالیت کنند و از ظرفیت‌های فدراسیون فوتبال بهره‌مند شوند.

ابلاغ تفاهم‌نامه و آغاز هماهنگی‌های استانی

وی درباره مراحل اجرایی این طرح گفت: تفاهم‌نامه طی یکی دو روز گذشته به استان‌ها ابلاغ شده است و در گام بعدی، لازم است نشست مشترکی به‌صورت حضوری یا مجازی با حضور معاونان تربیت‌بدنی و سلامت، رؤسای هیئت‌های ورزش دانش‌آموزی و رؤسای هیئت‌های فوتبال استان‌ها برگزار شود تا جزئیات اجرایی آن مورد بررسی قرار گیرد.

جعفری ادامه داد: پس از این نشست، هر استان با توجه به شرایط، امکانات و ظرفیت‌های خود برای اجرای تفاهم‌نامه برنامه‌ریزی خواهد کرد. امیدواریم بتوانیم امسال، حتی در مقیاسی محدودتر، اجرای این طرح را آغاز کنیم و پس از عملیاتی شدن آن، چالش‌ها و مشکلات احتمالی را شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام کنیم.

شناسایی استعدادها و هموار شدن مسیر ورود به تیم ملی

جعفری مهم‌ترین دستاورد اجرای این تفاهم‌نامه را مدیریت و شناسایی استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان دانست و خاطرنشان کرد: هدف این است که با هم‌افزایی ظرفیت‌های فدراسیون فوتبال و آموزش‌وپرورش، فرصت مناسبی برای شناسایی، آموزش و پرورش دانش‌آموزان مستعد فراهم شود.

وی افزود: دانش‌آموزانی که در این کانون‌ها شناسایی و آموزش می‌بینند، می‌توانند توانمندی‌های خود را ارتقا دهند و در مسابقات منطقه‌ای، استانی، ملی و حتی بین‌المللی حضور پیدا کنند.

جعفری ابراز امیدواری کرد با اجرای این تفاهم‌نامه، زمینه حضور گسترده‌تر دانش‌آموزان مستعد در عرصه فوتبال کشور و در نهایت دعوت از برترین استعدادها به تیم‌های ملی فراهم شود.

توسعه فوتبال دانش‌آموزی، اگر به‌درستی برنامه‌ریزی و اجرا شود، می‌تواند فراتر از کشف چند بازیکن مستعد، به ایجاد فرصتی برابر برای حضور دانش‌آموزان در عرصه ورزش حرفه‌ای منجر شود. مدرسه این ظرفیت را دارد که نقطه آغاز مسیر ورزشی استعدادهایی باشد که شاید به دلیل محدودیت‌های اقتصادی، جغرافیایی یا دسترسی نداشتن به امکانات مناسب، هرگز فرصت حضور در آکادمی‌های فوتبال را پیدا نکنند.

با این حال، موفقیت تفاهم‌نامه وزارت آموزش‌وپرورش و فدراسیون فوتبال را نمی‌توان صرفاً با تعداد کانون‌های تأسیس‌شده، مسابقات برگزارشده یا استعدادهای شناسایی‌شده سنجید. آنچه اهمیت بیشتری دارد، استمرار آموزش، تأمین امکانات، حضور مربیان متخصص، حمایت از دانش‌آموزان مستعد و تعریف مسیری مشخص برای انتقال آن‌ها از فوتبال مدرسه‌ای به رقابت‌های حرفه‌ای است.

از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که هدف ورزش در مدارس صرفاً پرورش فوتبالیست‌های آینده نیست؛ بلکه ایجاد نشاط، تقویت سلامت جسمی و روانی، آموزش کار گروهی و فراهم کردن فرصت مشارکت برای همه دانش‌آموزان نیز باید در اولویت قرار داشته باشد.

در نهایت، ارزش واقعی این تفاهم‌نامه زمانی مشخص می‌شود که چند سال بعد، استعدادهایی از دل مدارس مناطق محروم و کمتر برخوردار به فوتبال حرفه‌ای معرفی شوند و هیچ دانش‌آموز مستعدی صرفاً به دلیل نداشتن امکانات مالی از این فرصت محروم نماند. آن روز می‌توان گفت فوتبال واقعاً به مدرسه آمده است؛ نه فقط در قالب یک امضا و وعده، بلکه به‌عنوان مسیری واقعی برای کشف و پرورش نسل آینده فوتبال ایران.