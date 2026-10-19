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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

اعلام نرخ رسمی ارزها در مرکز مبادله؛ عبور دلار از مرز ۱.۸ میلیون ریال

اعلام نرخ رسمی ارزها در مرکز مبادله؛ عبور دلار از مرز ۱.۸ میلیون ریال

مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ رسمی انواع ارز را برای دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد که بر اساس آن دلار و یورو با نوسان همراه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ‌های رسمی انواع ارز در معاملات روز دوشنبه بیست‌وهفتم مهر ماه ۱۴۰۵ اعلام شد. بر اساس آخرین داده‌های این مرکز، نرخ حواله دلار آمریکا با رقم ۱,۸۲۷,۳۳۴ ریال ثبت شد. همچنین نرخ حواله یورو نیز به میزان ۲,۰۵۳,۱۹۵ ریال تعیین و درج گردید. در همین راستا، هر درهم امارات در این بازار ۴۹۷,۵۷۲ ریال، یوان چین ۲۷۳,۲۷۸ ریال و روبل روسیه نیز ۲۱,۸۵۳ ریال قیمت‌گذاری و معامله شدند.

کد مطلب 6982396
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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