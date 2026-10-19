اعلام نرخ رسمی ارزها در مرکز مبادله؛ عبور دلار از مرز ۱.۸ میلیون ریال

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ‌های رسمی انواع ارز در معاملات روز دوشنبه بیست‌وهفتم مهر ماه ۱۴۰۵ اعلام شد. بر اساس آخرین داده‌های این مرکز، نرخ حواله دلار آمریکا با رقم ۱,۸۲۷,۳۳۴ ریال ثبت شد. همچنین نرخ حواله یورو نیز به میزان ۲,۰۵۳,۱۹۵ ریال تعیین و درج گردید. در همین راستا، هر درهم امارات در این بازار ۴۹۷,۵۷۲ ریال، یوان چین ۲۷۳,۲۷۸ ریال و روبل روسیه نیز ۲۱,۸۵۳ ریال قیمت‌گذاری و معامله شدند.