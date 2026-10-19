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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

پایان بن‌بست دفن اموات در ملارد؛ ۸۰ هکتار زمین برای دو آرامستان جدید

پایان بن‌بست دفن اموات در ملارد؛ ۸۰ هکتار زمین برای دو آرامستان جدید

ملارد- با تکمیل ظرفیت آرامستان شهر ملارد، اداره‌کل منابع طبیعی استان تهران با واگذاری ۸۰ هکتار زمین برای احداث آرامستان‌های جدید در این شهر و صفادشت موافقت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با تکمیل ظرفیت آرامستان شهر ملارد، اداره‌کل منابع طبیعی استان تهران با واگذاری ۸۰ هکتار زمین برای احداث آرامستان‌های جدید در شهرهای ملارد و صفادشت موافقت کرده است.

آقامعلی سلطانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار ملارد، صبح دوشنبه این خبر را اعلام کرد و گفت: از این مقدار، ۵۰ هکتار به ملارد و ۳۰ هکتار به صفادشت اختصاص می‌یابد.

به گفته او، درخواست تأمین زمین از سوی فرمانداری به اداره‌کل منابع طبیعی استان تهران ارائه شد و پس از پیگیری‌ها، این اداره با آن موافقت کرد.

آقای سلطانی با اشاره به پر شدن ظرفیت آرامستان فعلی ملارد افزود: برای دفن درگذشتگان به فضای جدید نیاز است.

معاون فرماندار ملارد تصریح کرد: احداث آرامستان‌ها پس از طی مراحل قانونی و اداری، نهایی شدن تخصیص زمین و تغییر کاربری اراضی آغاز می‌شود و شهرداری‌های ملارد و صفادشت آن را اجرا خواهند کرد.

او زمانی برای شروع کار یا پایان آن اعلام نکرد.

او تعیین تکلیف زمین را گامی برای پاسخ به نیاز شهروندان و رفع محدودیت ظرفیت آرامستان‌های موجود دانست و گفت: این موضوع با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود.

کد مطلب 6982401

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