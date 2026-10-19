به گزارش خبرنگار مهر، با تکمیل ظرفیت آرامستان شهر ملارد، اداره‌کل منابع طبیعی استان تهران با واگذاری ۸۰ هکتار زمین برای احداث آرامستان‌های جدید در شهرهای ملارد و صفادشت موافقت کرده است.

آقامعلی سلطانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار ملارد، صبح دوشنبه این خبر را اعلام کرد و گفت: از این مقدار، ۵۰ هکتار به ملارد و ۳۰ هکتار به صفادشت اختصاص می‌یابد.

به گفته او، درخواست تأمین زمین از سوی فرمانداری به اداره‌کل منابع طبیعی استان تهران ارائه شد و پس از پیگیری‌ها، این اداره با آن موافقت کرد.

آقای سلطانی با اشاره به پر شدن ظرفیت آرامستان فعلی ملارد افزود: برای دفن درگذشتگان به فضای جدید نیاز است.

معاون فرماندار ملارد تصریح کرد: احداث آرامستان‌ها پس از طی مراحل قانونی و اداری، نهایی شدن تخصیص زمین و تغییر کاربری اراضی آغاز می‌شود و شهرداری‌های ملارد و صفادشت آن را اجرا خواهند کرد.

او زمانی برای شروع کار یا پایان آن اعلام نکرد.

او تعیین تکلیف زمین را گامی برای پاسخ به نیاز شهروندان و رفع محدودیت ظرفیت آرامستان‌های موجود دانست و گفت: این موضوع با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود.