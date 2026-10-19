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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

کشف لاشه بز وحشی و ۱۵ قطعه پرنده شکارشده در خامین باشت

کشف لاشه بز وحشی و ۱۵ قطعه پرنده شکارشده در خامین باشت

یاسوج- مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری یک متخلف شکار در منطقه حفاظت‌شده خامین باشت و کشف لاشه یک رأس بز وحشی، هفت قطعه کبک و هشت قطعه تیهو از منزل وی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالدیانتی‌نسب از دستگیری یک متخلف شکار و کشف لاشه یک رأس بز وحشی و ۱۵ قطعه پرنده شکارشده در منطقه حفاظت‌شده خامین خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی همکاری مشترک یگان‌های حفاظت محیط زیست شهرستان‌های باشت و گچساران، مأموران پس از ۲۴ ساعت تلاش و پایش میدانی، موفق به شناسایی محل حضور متخلف در ارتفاعات روستای فتح شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد افزود: با توجه به فرارسیدن تاریکی شب و ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد، نیروهای محیط زیست در محل مستقر شدند و مشاهده کردند که متخلف، شبانه وارد منزل شخصی خود شده و ادوات و آثار شکار را به آنجا منتقل کرده است.

دیانتی‌نسب ادامه داد: به دلیل تاریکی هوا، امکان دستگیری متخلف در همان زمان فراهم نشد؛ ازاین‌رو، مأموران پس از هماهنگی‌های لازم و اخذ دستور قضایی، با همکاری نیروی انتظامی برای اجرای حکم ورود به منزل اقدام کردند.

وی تصریح کرد: در جریان این عملیات، لاشه یک رأس بز وحشی، هفت قطعه کبک و هشت قطعه تیهو از منزل متخلف کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متخلف برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

دیانتی‌نسب با قدردانی از تلاش محیط‌بانان و همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در برخورد با متخلفان زیست‌محیطی، بر ضرورت مشارکت مردم و دستگاه‌های مسئول در حفاظت از حیات وحش و مناطق حفاظت‌شده تأکید کرد.

وی افزود: حفاظت از گونه‌های جانوری و زیستگاه‌های طبیعی استان نیازمند همکاری همه‌جانبه است و محیط زیست با هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید، برابر قانون برخورد خواهد کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در پایان از شهروندان خواست هرگونه تخلف زیست‌محیطی را از طریق سامانه ارتباطی ۱۵۴۰ به محیط زیست اطلاع دهند.

کد مطلب 6982405

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