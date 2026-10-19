آغاز طرح تنظیم بازار لاستیک و روغن خودرو در تهران از اول آبان

به گزارش خبرنگار مهر سیدرضا عباس‌آبادی رئیس کمیسیون لاستیک و روغن خودرو اتاق اصناف ایران در گفتوگویی تلویزیونی در تشریح جزئیات این طرح اظهار کرد: در این سازوکار، اتحادیه لاستیک و تعاونی‌های مرتبط با همکاری یکدیگر، زمینه عرضه مستقیم این کالاها به مصرف‌کنندگان نهایی را فراهم می‌کنند.

وی با اشاره به تفاوت وظایف اتحادیه و تعاونی‌ها افزود: با توجه به محدودیت‌های قانونی و اساسنامه‌ای اتحادیه در انجام فعالیت‌های بازرگانی و تجاری، تأمین و توزیع کالا از طریق تعاونی‌های مربوطه انجام می‌شود و اتحادیه بر فرآیند اجرا و توزیع نظارت خواهد داشت.

رئیس کمیسیون لاستیک و روغن خودرو اتاق اصناف ایران ادامه داد: در این طرح، لاستیک از کارخانه‌های تولیدکننده داخلی و روغن از چهار کارخانه اصلی تأمین و در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌گیرد. تعاونی‌ها نیز محصولات را از طریق شبکه توزیع خود به اعضای دارای پروانه کسب و مجوز معتبر تحویل می‌دهند تا در واحدهای صنفی عرضه شود.

وی هدف از اجرای این طرح را تنظیم بازار و تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به لاستیک و روغن با قیمت تعیین‌شده عنوان کرد و گفت: واحدهای صنفی دریافت‌کننده کالا، محصولات را در معرض دید مشتریان قرار می‌دهند و به مصرف‌کنندگان نهایی عرضه می‌کنند.

به گفته وی، این طرح در مرحله نخست به‌صورت آزمایشی در 300 نقطه تهران اجرا خواهد شد و قیمت فروش هر محصول بر اساس قیمت تعیین‌شده از سوی کارخانه برای هر نوع و اندازه لاستیک یا روغن محاسبه می‌شود.

رئیس کمیسیون لاستیک و روغن خودرو اتاق اصناف ایران با اشاره به هزینه‌های توزیع از سوی تعاونی‌ها اظهار کرد: تعاونی بابت عرضه و تحویل کالا، سود متعارف و محدودی دریافت می‌کند که برآورد اولیه آن حدود سه درصد عنوان شده است؛ بنابراین قیمت نهایی عرضه با احتساب این سهم جزئی تعیین خواهد شد.