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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

آغاز طرح تنظیم بازار لاستیک و روغن خودرو در تهران از اول آبان

آغاز طرح تنظیم بازار لاستیک و روغن خودرو در تهران از اول آبان

طرح تنظیم بازار و عرضه مستقیم لاستیک و روغن خودرو از یکم آبان‌ماه در ۳۰۰ نقطه تهران به‌عنوان پایلوت اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر سیدرضا عباس‌آبادی رئیس کمیسیون لاستیک و روغن خودرو اتاق اصناف ایران در گفتوگویی تلویزیونی در تشریح جزئیات این طرح اظهار کرد: در این سازوکار، اتحادیه لاستیک و تعاونی‌های مرتبط با همکاری یکدیگر، زمینه عرضه مستقیم این کالاها به مصرف‌کنندگان نهایی را فراهم می‌کنند.

وی با اشاره به تفاوت وظایف اتحادیه و تعاونی‌ها افزود: با توجه به محدودیت‌های قانونی و اساسنامه‌ای اتحادیه در انجام فعالیت‌های بازرگانی و تجاری، تأمین و توزیع کالا از طریق تعاونی‌های مربوطه انجام می‌شود و اتحادیه بر فرآیند اجرا و توزیع نظارت خواهد داشت.

رئیس کمیسیون لاستیک و روغن خودرو اتاق اصناف ایران ادامه داد: در این طرح، لاستیک از کارخانه‌های تولیدکننده داخلی و روغن از چهار کارخانه اصلی تأمین و در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌گیرد. تعاونی‌ها نیز محصولات را از طریق شبکه توزیع خود به اعضای دارای پروانه کسب و مجوز معتبر تحویل می‌دهند تا در واحدهای صنفی عرضه شود.

وی هدف از اجرای این طرح را تنظیم بازار و تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به لاستیک و روغن با قیمت تعیین‌شده عنوان کرد و گفت: واحدهای صنفی دریافت‌کننده کالا، محصولات را در معرض دید مشتریان قرار می‌دهند و به مصرف‌کنندگان نهایی عرضه می‌کنند.

به گفته وی، این طرح در مرحله نخست به‌صورت آزمایشی در 300 نقطه تهران اجرا خواهد شد و قیمت فروش هر محصول بر اساس قیمت تعیین‌شده از سوی کارخانه برای هر نوع و اندازه لاستیک یا روغن محاسبه می‌شود.

رئیس کمیسیون لاستیک و روغن خودرو اتاق اصناف ایران با اشاره به هزینه‌های توزیع از سوی تعاونی‌ها اظهار کرد: تعاونی بابت عرضه و تحویل کالا، سود متعارف و محدودی دریافت می‌کند که برآورد اولیه آن حدود سه درصد عنوان شده است؛ بنابراین قیمت نهایی عرضه با احتساب این سهم جزئی تعیین خواهد شد.

کد مطلب 6982409
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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