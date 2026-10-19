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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۶

سایت موزه هنرهای معاصر تهران برگشت؛ تماشای آنلاین هزار اثر گنجینه

سایت موزه هنرهای معاصر تهران برگشت؛ تماشای آنلاین هزار اثر گنجینه

رضا دبیری‌نژاد رئیس موزه هنرهای معاصر تهران از فراهم شدن امکان مشاهده آنلاین آثار گنجینه این موزه همزمان با از سرگیری دسترسی به وب‌سایت رسمی موزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، رضا دبیری نژاد با اشاره به نقش موزه‌ها در دسترس عموم قرار دادن آثار و میراث فرهنگی و هنری گفت: سال‌هاست یکی از مأموریت‌های موزه‌ها، در دسترس عموم قرار دادن گنجینه‌ها و میراث آنها با استفاده از ابزارهای مختلف است تا علاقه‌مندان بتوانند با این آثار آشنا شوند.

وی بیان کرد: گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران همواره برای علاقه‌مندان فرهنگ و هنر جذاب بوده است و نبود نمایش دائمی آثار، گاه سبب طرح پرسش‌ها و ابهاماتی شده است. از این‌رو، بر آن شدیم تا در راستای شفافیت، گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران را به‌تدریج به شکل آنلاین در معرض دید علاقه‌مندان قرار دهیم.

رئیس موزه هنرهای معاصر تهران توضیح داد: در آستانه ورود موزه به پنجاه‌سالگی، حدود هزار اثر از آثار مجموعه موزه روی وب‌سایت رسمی قرار گرفته است و طی هفته‌های آینده، سایر آثار نیز به‌تدریج در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهند گرفت و اطلاعات آنها تکمیل خواهد شد.

دبیری نژاد با تأکید بر اهمیت مشارکت متخصصان و علاقه‌مندان در تکمیل اطلاعات آثار اظهار کرد: نمایش آنلاین آثار فرصتی است تا با مشارکت علاقه‌مندان و متخصصان، اطلاعات مربوط به آثار را دقیق‌تر و کامل‌تر کنیم.

وی همچنین از برنامه موزه هنرهای معاصر تهران برای ایجاد بخش نمایشگاهی دائمی خبر داد و گفت: موزه بر آن است تا در آینده نزدیک، با ایجاد بخش نمایشگاهی دائمی، امکان نمایش پیوسته آثار منتخب و شاخص موزه را برای گردشگران و علاقه‌مندان فراهم آورد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای مشاهده آثار و اطلاعات مربوط به آن‌ها به وب‌سایت رسمی موزه هنرهای معاصر تهران (www.tmoca.com) مراجعه کنند.

کد مطلب 6982417
آزاده فضلی

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