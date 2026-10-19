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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

مطالبات مردم خضرآباد در بازدید میدانی فرماندار اشکذر بررسی شد

مطالبات مردم خضرآباد در بازدید میدانی فرماندار اشکذر بررسی شد

یزد- فرماندار شهرستان اشکذر در بازدید از بخش خضرآباد، مسائل و مطالبات مردم در حوزه‌های آموزش، راه‌های روستایی، مسکن، ورزش و طرح‌های عمرانی را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، محمدحسین غلامزاده در جریان این بازدید میدانی با حضور در روستاهای بخش خضرآباد، از نزدیک در جریان مشکلات زیرساختی و خدماتی این مناطق قرار گرفت.

وی در بازدید از دو آموزشگاه، کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی، نیاز به مربی و نبود سرویس رفت‌وآمد برای دانش‌آموزان و مربیان را از جمله مشکلات این حوزه عنوان کرد.

فرماندار شهرستان اشکذر همچنین با حضور رئیس اداره راه و مسئولان محلی، وضعیت پل و جاده دسترسی به روستای هامانه را بررسی کرد.

در ادامه این بازدید، مسائل مربوط به مسکن روستایی و زمین چمن مصنوعی روستای کذاب با حضور رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی وضعیت ساماندهی محوطه استخر و جاده اصلی روستای بوز نیز از دیگر محورهای بازدید میدانی فرماندار اشکذر از بخش خضرآباد بود.

کد مطلب 6982418

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