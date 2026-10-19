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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

بلوار دسترسی کوی شهید مطهری همدان آماده افتتاح شد

بلوار دسترسی کوی شهید مطهری همدان آماده افتتاح شد

همدان-رئیس کمیسیون فنی، عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر همدان از آماده بهره‌برداری بودن بلوار دسترسی کوی شهید مطهری با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری صبح دوشنبه در جلسه کمیسیون فنی، عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر همدان با محوریت بررسی عملکرد منطقه ۴ شهرداری برگزار شد، اظهار کرد: در مناطق مختلف شهرداری تلاش‌های چشمگیری در جریان است و منطقه ۴ نیز در حوزه عمرانی کارنامه قابل قبولی را به ثبت رسانده است.

وی با اشاره به جزئیات پروژه بلوار دسترسی کوی شهید مطهری گفت: این پروژه با هزینه‌ای افزون بر ۴۵ میلیارد تومان به مرحله بهره‌برداری رسیده و افتتاح آن ضمن تسهیل تردد ساکنان کوی شهید مطهری و محلات پیرامونی تاثیر بسزایی در کاهش بار ترافیکی معابر منتهی به این محدوده و بهبود دسترسی شهروندان به شبکه معابر اصلی خواهد داشت.

رئیس کمیسیون فنی، عمرانی شورای شهر همدان همچنین از اجرای اقدامات مطلوب در زمینه توانمندسازی و دفع خطرات بیولوژیکی رودخانه‌ها در محدوده منطقه ۴ شهرداری خبر داد.

حیدری در ادامه با اشاره به پروژه‌های در دست اقدام از انتشار فراخوان انتخاب پیمانکار تقاطع مدرس خبر داد و با دعوت از فعالان این حوزه خاطرنشان کرد: تاکید و اولویت شورای شهر بر به کارگیری پیمانکاران بومی در اجرای پروژه‌ها است.

وی در بخش پایانی سخنان خود با انتقاد از اینکه مقوله ارزشیابی عملکرد در بدنه شهرداری به اندازه کافی جدی گرفته نمی‌شود، تصریح کرد: دست‌کم انتظار می‌رود با شناسایی جنبه‌های مثبت عملکرد کارکنان زمینه تشویق و تقدیر از نیروهای برگزیده فراهم شود.

کد مطلب 6982419

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