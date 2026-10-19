به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی ذوعلم در نخستین نشست از سلسله نشست‌های «ایران مستقل و مقتدر؛ ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهبردها» که در چارچوب پیش‌نشست‌های همایش ملی «آینده‌نگاری رهبر حکیم شهید» برگزار شد، با اشاره به مؤلفه‌های قدرت ایران اسلامی اظهار کرد: در بیانیه گام دوم انقلاب به موضوع قدرت ایران و مؤلفه‌های آن پرداخته شده است و می‌توان با استنباط از مفاد این بیانیه، مجموعه‌ای از مؤلفه‌های اساسی قدرت ملی را شناسایی و بررسی کرد.

وی افزود: به نظر می‌رسد درباره هر یک از این مؤلفه‌ها باید دست‌کم از سه زاویه به‌صورت تخصصی بحث کنیم؛ نخست، بررسی وضعیتی که تاکنون طی کرده‌ایم، نقاط قوت و ضعف مسیر گذشته و ارزیابی دستاوردها؛ دوم، ترسیم وضعیت مطلوب و قابل‌قبول در هر یک از مؤلفه‌ها که چشم‌انداز آینده را مشخص می‌کند؛ و سوم، شناسایی راهبردهایی که باید برای دستیابی به آن وضعیت در پیش بگیریم و طراحی مسیرهای نو و متفاوت برای پیشرفت.

مردم؛ مهم‌ترین مؤلفه قدرت ایران اسلامی

رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب، نخستین مؤلفه قدرت ایران اسلامی را مردم دانست و با اشاره به حضور و مشارکت مردمی در مقاطع مختلف، گفت: امروز حضور مردم تبلور ویژه‌ای پیدا کرده است، اما این موضوع به معنای آن نیست که مردم در گذشته حضور نداشته‌اند. اگر مردم نبودند، اگر همدلی و همراهی نمی‌کردند و اگر مشارکت و فداکاری مردم وجود نداشت، اساساً جمهوری اسلامی ایران در این مقطع تاریخی و پس از حدود پنج دهه از پیروزی انقلاب اسلامی نمی‌توانست به حیات خود ادامه دهد.

ذوعلم تأکید کرد: موجودیت جمهوری اسلامی ایران، استمرار اهداف انقلاب و تحقق آن‌ها به مردم وابسته بوده است. مردم مهم‌ترین مؤلفه قدرت ملی هستند و این موضوع در متن واقعیت‌های جامعه ما به‌روشنی دیده می‌شود. همه اقشار جامعه در این زمینه نقش دارند، اما جوانان در هر مقطع و دوره‌ای از مهم‌ترین عوامل حضور، پویایی و استمرار حرکت انقلاب بوده‌اند.

حکمرانی ولایی؛ پیوند امام و امت و پشتوانه انسجام ملی

وی دومین مؤلفه قدرت ایران را نظام حکمرانی ولایی عنوان کرد و گفت: بدون آثار ولایت فقیه و حاکمیت عقلانیت، عدالت و معنویت در رأس جامعه، ایران نمی‌توانست از انسجام و قدرتی که امروز از آن برخوردار است، بهره‌مند باشد.

رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب با اشاره به نقش مدیریتی و معنوی رهبری در جمهوری اسلامی اظهار کرد: تأثیرگذاری مدیریتی ولی‌فقیه در دوران امام راحل و رهبر شهید، تنها بخشی از این موضوع است. فراتر از آن، عنصر معنوی و ارتباط میان امت و امام قرار دارد؛ مسئله‌ای که شهید بزرگوار، آیت‌الله بهشتی، و دیگر بزرگان انقلاب نیز بر آن تأکید داشتند و خود رهبر شهید نیز در مباحث مختلف به آن توجه می‌کردند.

ذوعلم ادامه داد: پیوند امام و امت، یکی از عناصر اساسی انسجام و اقتدار ملی است. نظام حکمرانی مبتنی بر عقلانیت، علم و عدالت در کشور ما اهمیت بسیار زیادی دارد. این موضوع در بیانیه گام دوم انقلاب نیز در بخش‌هایی که به نقش امام راحل و رهبری در هدایت انقلاب اشاره شده، مورد توجه قرار گرفته است؛ با این حال، مسئله فراتر از نقش یک شخص است و به آثار اعتقادی، فکری و گفتمانی نظام اسلامی بازمی‌گردد.

وی سومین مؤلفه قدرت ایران را اخلاق و معنویت دانست و اظهار کرد: جامعه ما جامعه‌ای مسلمان و ریشه‌دار است که در گسترش اسلام، ترویج تعالیم اسلامی، احیای مکتب اهل‌بیت(ع) و پیگیری عقلانیت دینی نقش بسیار اساسی داشته است.

ذوعلم افزود: اخلاق و معنویت در زیرساخت‌های جامعه و ریشه‌های عمیق و گاه ناپیدای آن رسوب کرده است. جامعه ایران با وجود قرن‌ها استبداد و تجربه دوره‌های انحطاط، در حفظ پیوند خود با اخلاق و معنویت مقاوم بوده و توانسته است این سرمایه را حفظ کند.

وی تصریح کرد: امروز نیز عنصر اخلاق و معنویت از مؤلفه‌های مهم قدرت ایران است و باید در بررسی ظرفیت‌های جامعه و عوامل پایداری آن مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب، امید به آینده، داشتن طرحی روشن برای فردا و اعتمادبه‌نفس ملی را از دیگر مؤلفه‌های قدرت ایران برشمرد و گفت: از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، دشمنان در صحنه‌های مختلف و با زبان‌ها و شیوه‌های گوناگون تلاش کرده‌اند ملت ایران را مأیوس کنند.

وی افزود: پیش از پیروزی انقلاب، موفقیت آن به‌عنوان آرزویی دور از دسترس و اتفاقی ناممکن مطرح می‌شد، اما انقلاب به پیروزی رسید. پس از پیروزی انقلاب نیز بقای نظام جمهوری اسلامی مورد تردید قرار می‌گرفت و بعد از رحلت امام راحل، حتی برخی افرادی که خود را چهره‌های انقلابی می‌دانستند، تصور می‌کردند که انقلاب به پایان رسیده است.

ذوعلم ادامه داد: با این حال، عنصر امید که یکی از جلوه‌های مهم آن در مبانی اعتقادی جامعه ما، انتظار است، در باورهای مردم وجود داشته و در بطن جامعه رسوب کرده است. این امید در مسیر تمدن‌سازی نوین اسلامی و به‌ویژه در دو تا سه دهه اخیر، با برخورداری از طرحی مشخص برای آینده کشور، آینده امت اسلامی و آینده جهان بر مبنای نگاه اسلامی، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.

وی تأکید کرد: برخورداری از چشم‌اندازی روشن و اعتمادبه‌نفس ملی، از عوامل مهم شکل‌گیری ایران قوی است و باید در ترسیم آینده کشور و تدوین راهبردهای پیشرفت به آن توجه شود.

علم، فناوری و نوآوری؛ از عوامل اقتدار ملی

ذوعلم با اشاره به جایگاه علم و فناوری در قدرت ملی اظهار کرد: یکی از جلوه‌های مهم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، دستاوردهایی است که در عرصه علم و فناوری به دست آمده و در بسیاری از حوزه‌ها جوانان ایرانی پیشتاز آن بوده‌اند.

وی افزود: ما در زمینه تولید علم و دانش، نوآوری، فناوری و فعالیت‌های پژوهشی و علمی به دستاوردهای قابل‌توجهی رسیده‌ایم. این دستاوردها تنها به علوم مرتبط با زندگی طبیعی و مادی انسان محدود نیست، بلکه علوم انسانی و دیگر حوزه‌های علمی را نیز دربرمی‌گیرد.

رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب ادامه داد: مراکز علمی کشور، اعم از حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، با وجود محدودیت‌ها و کاستی‌ها، نقش مهمی در شکل‌گیری ایران قوی و ارتقای اقتدار ملی ایفا کرده‌اند و همچنان در این مسیر نقش‌آفرین هستند.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت علمی کشور و حضور جوانان در عرصه‌های نوآوری و فناوری باید به‌عنوان یکی از پایه‌های اساسی قدرت ایران مورد توجه قرار گیرد و برای تقویت آن، مسیرهای تازه‌ای در پیش گرفته شود.

استقلال سیاسی؛ تصمیم‌گیری مستقل در برابر قدرت‌های جهانی

وی استقلال سیاسی را از دیگر مؤلفه‌های مهم قدرت ایران اسلامی برشمرد و گفت: امروز یکی از ویژگی‌های برجسته جمهوری اسلامی ایران، استقلال در تصمیم‌گیری سیاسی است؛ موضوعی که در مقایسه با وضعیت بسیاری از کشورها و حتی قدرت‌های بزرگ جهان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

ذوعلم افزود: کشورهایی که به‌عنوان ابرقدرت شناخته می‌شوند نیز تحت تأثیر فراز و نشیب‌ها و شرایط مختلف قرار می‌گیرند و گاهی در تصمیم‌گیری‌های خود با محدودیت‌ها و دشواری‌هایی مواجه می‌شوند؛ اما جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است در تعیین مسیر خود استقلال داشته باشد.

وی تصریح کرد: اینکه نظام جمهوری اسلامی در چه شرایطی و چگونه عمل کند، با قدرت‌های جهانی چگونه تعامل داشته باشد، در برابر هجمه‌ها چه موضعی اتخاذ کند، کجا وارد جنگ شود و کجا مذاکره کند، به استقلال در تصمیم‌گیری سیاسی مربوط است. این استقلال سیاسی با عزت ملی و ایستادگی پایدار ارتباط مستقیم دارد.

رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب با اشاره به جایگاه ایران در جبهه مقاومت اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در جبهه مقاومت، مرزهای اعتقادی خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی توسعه داده است. این گسترش همچنان ادامه دارد و می‌تواند در آینده نیز ابعاد بیشتری پیدا کند.

توانمندی نظامی و بازدارندگی؛ جلوه‌ای از ظرفیت‌های ملت ایران

ذوعلم، توانمندی نظامی و بازدارندگی را از دیگر مؤلفه‌های قدرت ملی ایران دانست و با اشاره به رویارویی کشور با قدرت‌های بزرگ گفت: آنچه در این زمینه مشاهده می‌کنیم، از جلوه‌های مهم قدرت ایران اسلامی است. اینکه کشور بتواند در برابر یک ابرقدرت مقابله کند و ظرفیت‌های خود را به نمایش بگذارد، موضوعی قابل‌توجه است.

وی با اشاره به تجربه ماه‌های اخیر افزود: در جریان این رویارویی، برخی ظرفیت‌های پنهان و توانمندی‌های کمتر شناخته‌شده ملت ایران آشکار شده است. این شرایط زمینه‌ای فراهم کرده تا جوهره ملت، مردم و فرهنگ این سرزمین بیش از گذشته نمایان شود.

وی تأکید کرد: بخشی از قدرت ملی در ظرفیت‌هایی نهفته است که ممکن است در شرایط عادی کمتر دیده شوند، اما در موقعیت‌های حساس و دشوار خود را نشان می‌دهند. توانمندی نظامی و قدرت بازدارندگی نیز باید در چارچوب همین ظرفیت‌های ملی مورد ارزیابی قرار گیرد.

رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب در ادامه، آزادی‌های اجتماعی و آزاداندیشی را از دیگر مؤلفه‌های مهم قدرت ایران عنوان کرد و گفت: این موضوع از ابعاد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و نمی‌توان از آن غفلت کرد.

وی با اشاره به وجود دیدگاه‌ها و برداشت‌های مختلف درباره آزادی‌های اجتماعی و آزاداندیشی افزود: گاهی درباره این موضوع، از سوی جریان‌ها و افراد مختلف، برداشت‌هایی مطرح می‌شود که با واقعیت‌ها و جهت‌گیری‌های نظام اسلامی همخوانی ندارد؛ در حالی که آزاداندیشی و ظرفیت گفت‌وگو و تضارب آرا، موضوعاتی مهم هستند که باید بیش از گذشته به آن‌ها توجه شود.

ذوعلم تصریح کرد: این مؤلفه نیز در کنار دیگر ظرفیت‌های فکری، اجتماعی و فرهنگی، در ارزیابی قدرت ملی ایران اهمیت دارد و لازم است در بررسی وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب، جایگاه آن به‌درستی مشخص شود.

اقتصاد مقاومتی؛ افزایش تاب‌آوری در برابر فشارهای دشمن

وی اقتصاد را یکی دیگر از مؤلفه‌های قدرت ایران اسلامی دانست و اظهار کرد: با وجود اینکه به‌طور مستمر با مشکلات اقتصادی همچون تورم، گرانی و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم، نمی‌توان از ظرفیت‌هایی که در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی شکل گرفته است، چشم‌پوشی کرد.

رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب افزود: گفتمان اقتصاد مقاومتی که در سال‌های گذشته مورد تأکید قرار گرفته، اگرچه کمتر از میزان انتظار و ظرفیت موجود تحقق یافته است، اما در عمل دستاوردهایی داشته و جامعه را به سطح بالاتری از توان، قدرت و تاب‌آوری رسانده است.

وی ادامه داد: یکی از نشانه‌های این تاب‌آوری، ناکامی مکرر دشمنان در تلاش برای فروپاشی اقتصاد ایران است. بارها مطرح کرده‌اند که باید اقتصاد ایران را به فروپاشی بکشانند، اما در این زمینه به اهداف خود نرسیده‌اند.

ذوعلم خاطرنشان کرد: البته ناکام ماندن دشمن به معنای آن نیست که اقتصاد کشور از مشکلات و آسیب‌های جدی مصون است یا وضعیت کنونی کاملاً پایدار و مطلوب است. اقتصاد مقاومتی همچنان به کار و تحول بسیار بیشتری نیاز دارد و ظرفیت‌های فراوانی وجود دارد که باید از آن‌ها استفاده شود.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه منصفانه به وضعیت اقتصادی کشور گفت: با وجود فضای منفی‌ای که گاهی در جامعه درباره اقتصاد شکل می‌گیرد، باید واقعیت‌ها را نیز دید. در برخی ارزیابی‌ها و گزارش‌های مراکز تخصصی خارج از ایران نیز به پایداری و ظرفیت‌های اقتصاد کشور اشاره شده است. اقتصاد ایران با وجود مشکلات، از توانمندی‌های قابل‌توجهی برخوردار است و ظرفیت‌های آن بسیار بیشتر از آن چیزی است که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است.

عدالت‌محوری؛ از اصول اساسی سیاست‌گذاری

ذوعلم، عدالت‌محوری را از دیگر مؤلفه‌های قدرت ملی برشمرد و اظهار کرد: تأکید نظام جمهوری اسلامی بر عدالت و ایستادگی بر سر این اصل در سیاست‌گذاری، اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی افزود: گاهی مشاهده می‌کنیم که برخی مسئولان و نهادها از عدالت سخن می‌گویند، اما در عمل، آنچه باید تحقق پیدا کند، به‌طور کامل محقق نمی‌شود. این فاصله میان شعار و عمل، از جمله کاستی‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب ادامه داد: با این حال، اصل عدالت در نظام جمهوری اسلامی جایگاهی بنیادین دارد. عدالت به‌عنوان یکی از شروط اساسی حکمرانی مطرح است و در لایه‌های مختلف نظام، در قانون، در بحث عدالت اجتماعی و سیاسی و در ارتباط میان عدالت و پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: با وجود کاستی‌هایی که در تحقق عدالت وجود دارد، نمی‌توان از جایگاه این اصل در نظام فکری و سیاسی جمهوری اسلامی غفلت کرد. عدالت‌محوری یکی از مؤلفه‌های قدرت ایران است، اما برای تقویت آن باید فاصله میان اهداف و عملکردها کاهش یابد و زمینه تحقق عملی عدالت در عرصه‌های مختلف فراهم شود.

سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی؛ سرمایه‌ای اجتماعی و فرهنگی

وی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی را از دیگر مؤلفه‌های قدرت ایران دانست و گفت: در بررسی سبک زندگی جامعه، گاهی صرفاً بر نقاط آسیب، ضعف و کاستی‌ها تمرکز می‌کنیم، در حالی که این شیوه نگاه، همه واقعیت‌های جامعه را نشان نمی‌دهد.

ذوعلم با اشاره به دیدگاه‌های کارشناسان در حوزه سبک زندگی اظهار کرد: یکی از دوستان و صاحب‌نظرانی که در این زمینه تحقیقات عمیقی داشت، مرحوم دکتر سقا بود که درباره سبک زندگی ایرانی دیدگاه‌های قابل‌توجهی مطرح می‌کرد. در یکی از نشست‌هایی که در این زمینه برگزار شد، بر این نکته تأکید شد که سبک زندگی ایرانی، در بسیاری از ابعاد، سبکی معقول، انسانی و اخلاقی است.

وی افزود: اگر به روابط اجتماعی مردم و همکاری‌هایی که در جامعه شکل می‌گیرد توجه کنیم، جلوه‌های متعددی از این سبک زندگی را مشاهده خواهیم کرد؛ همیاری‌های مردمی، همکاری‌ها، همدلی‌ها و دلسوزی‌هایی که در موقعیت‌های مختلف بروز پیدا می‌کند، همگی بخشی از واقعیت سبک زندگی جامعه ایران است.

رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب ادامه داد: البته ممکن است در برخی ابعاد سبک زندگی، نمادها یا عناصر نامطلوبی نیز وجود داشته باشد و برخی گرایش‌ها و رفتارهای غرب‌گرا در جامعه دیده شود، اما نباید این موارد را به کلیت جامعه تعمیم داد.

وی تصریح کرد: جامعه ایران در کلیت خود همچنان از سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی برخوردار است. در متن جامعه می‌توان روحیه خودباوری، اعتمادبه‌نفس ملی، هویت اسلامی و ایرانی و انگیزه‌های انقلابی را مشاهده کرد. حضور جوانان، طرح دیدگاه‌ها، گفت‌وگو و مشارکت آنان در مباحث مختلف نیز از جلوه‌های این ظرفیت است.

ذوعلم تأکید کرد: سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی را باید با نگاهی جامع بررسی کرد؛ نگاهی که هم نقاط ضعف و آسیب‌ها را ببیند و هم ظرفیت‌های انسانی، اخلاقی و اجتماعی موجود در جامعه را شناسایی کند.

جهان‌بینی اسلامی؛ بنیان فکری و فلسفی قدرت ملی

رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب در ادامه، جهان‌بینی و اعتقاد اسلامی را از بنیادی‌ترین مؤلفه‌های قدرت ایران دانست و گفت: آنچه درباره مؤلفه‌های مختلف قدرت ملی بیان شد، در نهایت به یک مبنای فکری، اعتقادی و فلسفی بازمی‌گردد؛ مبنایی که می‌توان آن را برخورداری از جهان‌بینی و فلسفه‌ای پیشرفت‌گرا و دارای قدرت گفتمانی دانست.

وی افزود: ما نباید از جهان‌بینی و نظریه سیاسی ـ اجتماعی اسلام ناب که انقلاب اسلامی بر اساس آن در این کشور شکل گرفت، غفلت کنیم. این جهان‌بینی، پشتوانه همه مؤلفه‌های قدرتی است که به آن‌ها اشاره شد و پایبندی به آن، برای استمرار مسیر انقلاب و تقویت اقتدار ملی ضرورت دارد.

ذوعلم ادامه داد: نگاه متعالی به مکتب اسلام و رویکرد اسلامی، دینی، توحیدی و الهی نباید صرفاً به‌عنوان یک عنصر هویتی مطرح شود. درست است که اسلام یکی از ابعاد هویت ملی ماست، اما مسئله فراتر از هویت است؛ اسلام به‌عنوان یک فکر، اندیشه و فلسفه، ظرفیت آن را دارد که در برابر گفتمان مسلط بر تمدن امروز جهان مطرح شود و در عرصه اندیشه و تمدن نقش‌آفرینی کند.

وی تصریح کرد: بخشی از دستاوردها و نگاه‌هایی که باید در مسیر پیشرفت مورد توجه قرار گیرند، از همین نگاه عمیق فلسفی سرچشمه می‌گیرند. ما به این مبانی اعتقاد داریم و باید به آن‌ها پایبند بمانیم.

پایبندی به اصول؛ فراتر از پیروزی و شکست ظاهری

ذوعلم با اشاره به اهمیت اصول اعتقادی و اخلاقی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری اظهار کرد: یکی از افتخارات ایران اسلامی این است که در برابر برخی منافع زودگذر که ممکن است در کوتاه‌مدت به پیروزی ظاهری منجر شوند، از اصول اساسی خود عبور نمی‌کند.

وی با اشاره به حرمت شرعی تولید و کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی افزود: هنگامی که بر اساس یک قاعده صحیح شرعی، تولید و نگهداری و کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی حرام اعلام می‌شود، این موضوع صرفاً یک تصمیم مقطعی یا یک ملاحظه کوتاه‌مدت نیست، بلکه از نگاه عمیق اسلامی به انسان، ارزش‌های انسانی و مبانی اعتقادی سرچشمه می‌گیرد.

رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب تأکید کرد: هیچ‌گاه نباید اجازه دهیم مسائل و منافع دنیوی، این اصول را تحت تأثیر قرار دهند. پایبندی به چنین اصولی فراتر از پیروزی و شکست ظاهری است و نشان می‌دهد که یک مکتب برای خود اصالت قائل است و حاضر نیست برای دستیابی به منافع کوتاه‌مدت، از مبانی خود عدول کند.

وی ادامه داد: این پایبندی، یکی از نقاط قوت تمدنی ماست؛ زیرا می‌تواند انسان‌ها را جذب کند و در سطح جهانی اعتماد نسبت به این اعتقاد، اندیشه و فلسفه را افزایش دهد. نگاه بلندمدت به پیشرفت، تعالیم دینی، انسانیت و ارزش‌ها، در برابر تصورات کوتاه‌مدت قرار می‌گیرد و به همین دلیل، ما نسبت به موفقیت و پیروزی این نگاه امیدواریم.

ذوعلم خاطرنشان کرد: این رویکرد، یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم قدرت ملی و قدرت امروز ایران است. انقلاب اسلامی نیز بر اساس همین نگاه شکل گرفت و امتداد پیدا کرد. بنابراین، جهان‌بینی اسلامی را باید نه‌تنها یک مؤلفه مستقل، بلکه مبنای تقویت و استمرار دیگر مؤلفه‌های قدرت ملی دانست.

عمل به تکلیف؛ معیار پیروزی در مکتب انقلاب اسلامی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه دفاع مقدس و اندیشه شهید آیت‌الله بهشتی اظهار کرد: در مبانی فکری انقلاب اسلامی، پیروزی صرفاً به معنای دستیابی به یک نتیجه ظاهری و کوتاه‌مدت نیست. شهید بهشتی در این زمینه تأکید داشت که ما زمانی پیروز هستیم که به تکلیف خود عمل کرده باشیم.

ذوعلم افزود: تکلیف‌مداری در این معنا، یک رویکرد عقلانی، عمیق و فلسفی است که در نگاه امام راحل و یاران ایشان جایگاه مهمی داشت. این نگاه باید بیش از آنچه امروز به آن پرداخته می‌شود، مورد توجه قرار گیرد و ابعاد مختلف آن در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تمدنی تبیین شود.

وی تأکید کرد: عمل به تکلیف، پایبندی به اصول و نگاه بلندمدت به اهداف، از ویژگی‌های اساسی مکتب انقلاب اسلامی است و می‌تواند در ارزیابی قدرت ملی و تعیین مسیر آینده کشور راهگشا باشد.

ضرورت تداوم بررسی تخصصی مؤلفه‌های ایران قوی

رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب در پایان ابراز امیدواری کرد که برگزاری نشست‌های تخصصی درباره مؤلفه‌های قدرت ایران اسلامی، زمینه شناخت عمیق‌تر ظرفیت‌ها و تدوین راهبردهای مؤثر برای آینده کشور را فراهم کند.

وی گفت: امیدواریم این نشست‌ها بتوانند هر یک از مؤلفه‌های دوازده‌گانه و دیگر مؤلفه‌های مرتبط با قدرت ایران را به‌صورت دقیق‌تر مطرح کنند و ابعاد مختلف آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند.

ذوعلم افزود: در نهایت، باید چشم‌انداز مطلوبی برای تقویت این عناصر و ارتقای قدرت ملی و بین‌المللی کشور ترسیم شود. در این مسیر، آسیب‌شناسی راهی که تاکنون طی کرده‌ایم، استفاده از تجربه‌های گذشته و به‌کارگیری این تجربه‌ها برای بهبود وضعیت و افزایش سرعت تحول در حوزه‌های مختلف، اهمیت اساسی دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که این نشست‌ها بتوانند به شناخت دقیق‌تر ظرفیت‌های ایران، شناسایی نقاط ضعف، تدوین راهبردهای مؤثر و حرکت سریع‌تر در مسیر تقویت قدرت ملی و تحقق اهداف انقلاب اسلامی کمک کنند.