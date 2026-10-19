به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا بنی‌اسدی‌فر، فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا، پیش از ظهر امروز در جلسه شورای راهبری حفاظت از منابع طبیعی، بر تقویت همکاری‌های بین‌بخشی، استفاده از فناوری‌های نوین برای پیشگیری از تخریب جنگل‌ها و مراتع، اصلاح قوانین و جلب مشارکت مردم در صیانت از عرصه‌های طبیعی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اظهار کرد: حفاظت از منابع طبیعی مسئولیتی ملی و بین‌نسلی است و تحقق اهداف این حوزه به هماهنگی دستگاه‌های مسئول، تقویت یگان‌های حفاظت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی نیاز دارد.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و انتظامی گفت: پلیس در بخش‌های مختلف کشور، از مرزها تا عمق جامعه، حضور دارد و متناسب با مأموریت سازمان‌ها می‌تواند ظرفیت‌های خود را برای پیشبرد اهداف مشترک به کار بگیرد.

سردار بنی‌اسدی‌فر افزود: فرماندهی انتظامی کشور بر هماهنگی، همدلی و استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌ها تأکید دارد و لازم است یگان‌های حفاظت با بهره‌گیری از توان ستادی، تخصصی و عملیاتی فراجا، زمینه افزایش بهره‌وری و اجرای مؤثر مأموریت‌ها را فراهم کنند.

وی با اشاره به ساختار نیروی انتظامی بیان کرد: حدود ۱۵ درصد ظرفیت این مجموعه در بخش ستادی و ۸۵ درصد آن در میدان فعالیت می‌کند؛ ازاین‌رو، هماهنگی میان ستاد و نیروهای عملیاتی و همچنین تعامل میان دستگاه‌های مسئول، نقش مهمی در تحقق اهداف دارد.

حفاظت از ۱۳۷ میلیون هکتار عرصه طبیعی کشور

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا با اشاره به گستردگی عرصه‌های منابع طبیعی کشور گفت: حدود ۱۳۷ میلیون هکتار از عرصه‌های کشور در حوزه منابع طبیعی قرار دارد و حفاظت از این وسعت، مأموریتی دشوار و نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول است.

سردار بنی‌اسدی‌فر سازمان منابع طبیعی را از مجموعه‌های باسابقه اداری و مدیریتی کشور دانست و افزود: بخش عمده‌ای از وسعت کشور در قلمرو منابع طبیعی قرار دارد و این موضوع، اهمیت و حساسیت مأموریت این سازمان را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به مخاطرات پیش روی نیروهای حفاظت منابع طبیعی اظهار کرد: زمین‌خواران، جنگل‌خواران، کوه‌خواران و قاچاقچیان چوب در برخی موارد با نیروهای حفاظت درگیر می‌شوند و حتی به آنان آسیب می‌رسانند؛ بنابراین، مقابله با این تخلفات نباید صرفاً بر دوش یک دستگاه باشد.

این مقام انتظامی تأکید کرد: برای مقابله مؤثر با تخلفات و حفاظت از عرصه‌های طبیعی، لازم است شورای تأمین استان‌ها، دستگاه قضایی، یگان‌های حفاظت و رده‌های تخصصی پلیس با هماهنگی بیشتری وارد عمل شوند و ظرفیت‌های موجود را برای پیشگیری از وقوع جرایم به کار گیرند.

ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در پایش جنگل‌ها

سردار بنی‌اسدی‌فر با تأکید بر اینکه شیوه‌های سنتی دیگر پاسخگوی تمام نیازهای حفاظتی نیست، بر توسعه سامانه‌های هوشمند، تجهیزات نظارتی و استفاده از هوش مصنوعی برای مراقبت از جنگل‌ها و مراتع تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربه برخی کشورها در حفاظت از جنگل‌ها گفت: در تایلند، با اجرای پروژه «چشم جنگل» و بهره‌گیری از سامانه‌های اپتیکی و الکترونیکی، ابزارهای صوتی و هوش مصنوعی، اقداماتی برای کنترل جنگل‌زدایی انجام شده است که می‌تواند زمینه مطالعه و الگوبرداری برای کشور ما را فراهم کند.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا افزود: بررسی تجربه‌های موفق سایر کشورها و استفاده از فناوری‌های نوین باید در دستور کار قرار گیرد تا امکان شناسایی زودهنگام تهدیدها و پیشگیری از تخریب عرصه‌های طبیعی فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت پایش هوشمند تصریح کرد: استفاده از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های تشخیص صوت و نور، پهپادها و تجهیزات الکترونیکی می‌تواند توان پیش‌بینی و پیشگیری از تخلفات را افزایش دهد.

سردار بنی‌اسدی‌فر ادامه داد: استان‌ها به دلیل شناخت دقیق‌تر از شرایط جغرافیایی خود، باید مناطق پرخطر را شناسایی و متناسب با ویژگی‌های هر منطقه، برنامه‌های عملیاتی برای پیشگیری از آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع و مقابله با سایر تهدیدها تدوین کنند.

تشکیل اتاق فکر مشترک برای صیانت از منابع طبیعی

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا تشکیل اتاق فکر مشترک میان دستگاه‌های مسئول را از پیشنهادهای خود برای ارتقای حفاظت از منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: تدوین و به‌روزرسانی طرح‌های صیانت از جنگل‌ها، مراتع و سایر عرصه‌های طبیعی باید با مشارکت دستگاه‌های تخصصی دنبال شود.

وی همچنین بر ضرورت ارزیابی قوانین موجود در حوزه منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: باید مشخص شود کدام قوانین کارآمدی لازم را ندارند، چه مقرراتی نیازمند اصلاح هستند و آیا در برخی بخش‌ها با تعدد قوانین یا کمبود مقررات مؤثر مواجهیم.

سردار بنی‌اسدی‌فر با بیان اینکه تناسب میان جرم و مجازات و میزان بازدارندگی قوانین نیز باید بررسی شود، اظهار کرد: کارگروه‌های تخصصی می‌توانند با ارزیابی کیفیت اجرای قوانین و شناسایی خلأهای حقوقی، پیشنهادهای لازم را برای اصلاح مقررات و افزایش اثربخشی اقدامات حفاظتی ارائه دهند.

وی مطالعات تطبیقی و بهره‌گیری از تجربه سازمان‌های تخصصی بین‌المللی را از دیگر ضرورت‌های این حوزه برشمرد و افزود: استفاده از تجربیات موفق دیگر کشورها می‌تواند از تکرار خطاها و تحمیل هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کند.

مشارکت مردم، ظرفیت مهم حفاظت از جنگل‌ها و مراتع

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از منابع طبیعی گفت: آموزش همگانی و آگاه‌سازی جامعه می‌تواند در کاهش تخلفات مؤثر باشد و توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی و استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی باید با جدیت دنبال شود.

سردار بنی‌اسدی‌فر افزود: بخشی از تخلفات ممکن است ناشی از ناآگاهی باشد؛ ازاین‌رو، آموزش و افزایش شناخت عمومی درباره اهمیت منابع طبیعی، در کنار اقدامات انتظامی و قضایی، می‌تواند به تقویت فرهنگ حفاظت از محیط طبیعی کمک کند.

وی با اشاره به نقش مشارکت عمومی در عبور کشور از شرایط دشوار بیان کرد: تجربه‌های مختلف کشور نشان داده است که همراهی مردم در پیشبرد مأموریت‌های ملی تأثیرگذار است و در حوزه حفاظت از منابع طبیعی نیز نمی‌توان بدون مشارکت عمومی به نتایج مطلوب دست یافت.

این مقام انتظامی پیشنهاد کرد از همیاران طبیعت و افرادی که به‌صورت داوطلبانه در حفاظت از جنگل‌ها و مراتع مشارکت می‌کنند، در قالب برنامه‌های تشویقی و همایش‌های تخصصی تقدیر شود.

وی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت معتمدان محلی، بزرگان طوایف، جوامع بومی و گروه‌های مردمی می‌تواند به شناسایی تهدیدها، پیشگیری از تخلفات و افزایش همکاری مردم با دستگاه‌های مسئول کمک کند.

سردار بنی‌اسدی‌فر همچنین خواستار ارزیابی دوره‌ای نتایج طرح‌های مشارکت مردمی شد و تأکید کرد: باید نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها شناسایی شود تا اقدامات موفق تقویت و زمینه‌های ناکارآمدی اصلاح شود.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حمایت سازمان منابع طبیعی از نیروهای یگان حفاظت تأکید کرد و گفت: تقویت تجهیزات، امکانات، آموزش، فناوری و وضعیت معیشتی نیروهای این مجموعه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: نیروهای حفاظت منابع طبیعی در شرایط دشوار و در مواجهه با متخلفان فعالیت می‌کنند و پشتیبانی سازمانی از آنان، از جمله تأمین تجهیزات مورد نیاز و ارتقای توان عملیاتی، برای انجام مؤثر مأموریت‌ها ضروری است.

سردار بنی‌اسدی‌فر اصلاح ساختارها، رفع تعارضات قانونی و تقویت اعتبارات را از دیگر محورهای مورد نیاز برای ارتقای عملکرد یگان حفاظت برشمرد و گفت: باید از ظرفیت‌های موجود به‌گونه‌ای استفاده شود که منابع و اعتبارات در مسیر تحقق اهداف حفاظتی و ارائه نتیجه ملموس به مردم هزینه شود.

وی با تأکید بر لزوم همکاری میان دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: هم‌افزایی سازمان منابع طبیعی، فراجا، دستگاه قضایی، سپاه، وزارت اطلاعات، بسیج و سایر مجموعه‌های مرتبط می‌تواند به تقویت حفاظت از منابع طبیعی به‌عنوان سرمایه ملی و میراث نسل‌های آینده کمک کند.

سردار رضا بنی‌اسدی‌فر این سخنان را پیش از ظهر امروز در جلسه شورای راهبری حفاظت از منابع طبیعی، با حضور رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در مرکز آموزش دکتر جوانشیر کرج بیان کرد.