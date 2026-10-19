شریف خدامرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازه زمانی اجرای این طرح، اظهار داشت: «طرح سرشماری زنبورستان‌ها از تاریخ ۲ الی ۲۵ آبان ماه جاری به صورت برخط و مبتنی بر خوداظهاری بهره‌برداران در سراسر کشور و استان ایلام اجرا خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت دقت در آمارگیری، خاطرنشان کرد: به منظور تضمین صحت آمار و جلوگیری از اختلال در فرآیند ثبت اطلاعات، هرگونه کوچ و جابه‌جایی کلنی‌های زنبورستان‌ها در بازه زمانی مذکور اکیداً ممنوع است. جابه‌جایی کندوها می‌تواند منجر به ثبت نشدن بخشی از کلنی‌ها یا تکرار اطلاعات شود که این امر دقت عملیات میدانی و برخط را مختل می‌کند.

خدامرادی افزود: علاوه بر فرآیند خوداظهاری، تیم‌های اجرایی با مسئولیت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، عملیات میدانی را نیز در سطح آبادی‌های استان انجام خواهند داد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان در پایان تأکید کرد: اطلاعات به‌دست‌آمده از این سرشماری، مبنای اصلی ارائه خدمات حمایتی و تخصصی به زنبورداران در سال‌های آتی خواهد بود. لذا از تمامی زنبورداران استان درخواست می‌شود جهت بهره‌مندی از خدمات آتی، در مهلت مقرر نسبت به ثبت دقیق اطلاعات خود اقدام کنند.