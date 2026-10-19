به گزارش خبرنگار مهر، احمد بخشی صبح دوشنبه در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: طرح «میدان‌یار» در راستای اجرای نهضت ملی امداد و نجات و تحقق شعار «هر ایرانی؛ یک امدادگر» با هدف توسعه آموزش‌های همگانی امداد و نجات و ارتقای آمادگی عمومی جامعه اجرا می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت گسترده سازمان بسیج مستضعفین در محلات، مساجد، پایگاه‌های مقاومت، گروه‌های جهادی و تشکل‌های مردمی افزود: بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه گسترش آموزش‌های امدادی و افزایش توان پاسخ‌گویی اولیه مردم در حوادث را فراهم کند.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی ادامه داد: این طرح با تکیه بر توان تخصصی و آموزشی جمعیت هلال احمر و استفاده از شبکه اجتماعی و مردمی سازمان بسیج، به‌صورت مشترک در سطح استان اجرا می‌شود.

بخشی با بیان اینکه آموزش‌های واقعی و مهارت‌محور، استمرار آموزش و هدایت مخاطبان به دوره‌های تکمیلی از محورهای این طرح است، گفت: آموزش‌ها با حضور مربیان مجرب و به‌صورت حضوری و ایستگاهی در پایگاه‌های بسیج، مساجد و محل تجمعات شبانه مردم ارائه شده است.

وی افزود: از ابتدای اجرای طرح تاکنون، یک‌هزار و ۱۸۷ نفر برای شرکت در آموزش‌های تکمیلی هدایت شده‌اند.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی همچنین از مشارکت ۱۳۳ مربی در اجرای این طرح خبر داد و بیان کرد: مربیان با استفاده از تجهیزاتی از جمله مانکن آموزش احیای قلبی ریوی (CPR)، کیف کمک‌های اولیه و لوازم موردنیاز برای آموزش کنترل خونریزی، پانسمان، بانداژ و آتل‌بندی، همچنین لانگ و بک‌بورد، آموزش‌های امدادی را به گروه‌های هدف ارائه کرده‌اند.