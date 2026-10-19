بهسازی محورهای روستایی دامغان؛ کیفیت مسیرهای دسترسی ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسین سعیدی صبح دوشنبه از آسفالت محور روستایی حاجی آباد سبحان خبر داد و اظهار کرد: اجرای این پروژه با هدف بهسازی راه‌های روستایی و ارتقای کیفیت مسیرهای دسترسی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت بازیافت مصالح در این طرح افزود: برای نخستین بار در حوزه راه‌های شهرستان دامغان، تراشه‌های آسفالت جمع‌آوری‌شده از محورهای بزرگراهی در اجرای آسفالت این مسیر روستایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دامغان ادامه داد: این رویکرد علاوه بر کمک به بهبود وضعیت راه روستایی، امکان استفاده بهینه از مصالح موجود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قابل استفاده در پروژه‌های عمرانی را فراهم می‌کند.

سعیدی با بیان اینکه طول مسیر مورد نظر برای آسفالت حدود چهار کیلومتر است، یادآور شد: در صورت تداوم عملیات اجرایی و فراهم بودن شرایط لازم، پیش‌بینی می‌شود این پروژه طی هفت روز کاری به پایان برسد.

وی تسهیل تردد ساکنان روستا، بهبود کیفیت راه و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای را از اهداف اجرای این طرح برشمرد و تأکید کرد: پیگیری پروژه‌های بهسازی و نگهداری راه‌های شهرستان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دستور کار اداره راهداری قرار دارد.