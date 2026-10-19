به گزارش خبرنگار مهر٬ ابراهیم حسینی صبح دوشنبه در نشست هماهنگی جوانی جمعیت، بر ضرورت مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز و اتخاذ راهکارهای عملی برای رفع موانع ازدواج و فرزند آوری تأکید و اظهار کرد: تحقق اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند، هم‌ افزایی دستگاه‌های مسئول و تبدیل سیاست‌ها و مصوبات به اقدامات ملموس و اثربخش است.

حسینی با تأکید بر ضرورت تسهیل دسترسی جوانان و خانواده‌ها به حمایت‌های قانونی افزود: پرداخت به‌ موقع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، تسریع در رسیدگی به درخواست‌های بانکی، رفع موانع اداری و حمایت از تامین مسکن خانواده‌های واجد شرایط باید با جدیت از سوی دستگاه‌های مسئول و بانک‌های عامل پیگیری شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری عسلویه در ادامه بیان داشت: توسعه خدمات سلامت مادر و کودک، تسهیل دسترسی به خدمات درمان ناباروری، حمایت از مادران شاغل، گسترش امکانات مراقبت از کودکان و بررسی ظرفیت‌های قانونی تأمین زمین و مسکن برای خانواده‌های واجد شرایط از جمله اقدامات ضروری برای رسیدن و تحقق جوانی جمعیت در جامعه است.

حسینی با تاکید بر ضرورت پرهیز از اقدامات صرفاً آماری و گزارش‌های غیراثربخش، خواستار تعیین مسئولیت مشخص برای هر دستگاه، تدوین برنامه زمان‌بندی‌شده و ارزیابی مستمر میزان تحقق مصوبات شد.

وی اظهار کرد: موفقیت در حوزه جوانی جمعیت زمانی محقق می‌شود که خانواده‌ها آثار حمایت‌ها را در زندگی روزمره خود احساس کنند و موانع پیش روی ازدواج، فرزند آوری و تربیت فرزندان کاهش یابد.

وی افزود: فرمانداری شهرستان عسلویه با رویکرد هماهنگی بین‌ بخشی و پیگیری مصوبات، موضوع تامین زیر ساخت‌های لازم، تسهیل ارائه خدمات و تقویت مشارکت دستگاه‌های اجرایی را دنبال می‌کند تا زمینه برخورداری خانواده‌ها از حمایت‌های قانونی و خدمات موردنیاز بیش از پیش فراهم شود.