لژیونرهای فوتبال ایران درگیر مصدومیت؛ از لهستان تا کرواسی و امارات!

به گزارش خبرنگار مهر، مصدومیت در هفته‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های بازیکنان لژیونر فوتبال ایران تبدیل شده و تعدادی از ملی‌پوشان و بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ‌های خارجی را از حضور در میادین دور کرده است؛ شرایطی که می‌تواند بر روند آماده‌سازی و عملکرد این بازیکنان در ادامه فصل تأثیر بگذارد.

فوتبال ایران در فصل جاری، برخلاف برخی سال‌های گذشته، نمایندگان پرشماری در لیگ‌های مطرح اروپایی ندارد، اما تعدادی از بازیکنان کشورمان همچنان در رقابت‌های مختلف قاره سبز و لیگ‌های منطقه حضور دارند و برای تیم‌های خود به میدان می‌روند. با این حال، مصدومیت‌های پیاپی باعث شده است برخی از این بازیکنان نتوانند مطابق انتظار در ترکیب تیم‌هایشان حضور داشته باشند و روند پیشرفت خود را ادامه دهند.

صیادمنش و قلی‌زاده؛ غیبت همزمان در لخ پوزنان

اللهیار صیادمنش یکی از بازیکنانی است که در فصل جاری شرایط خوبی را در تیم لخ پوزنان لهستان تجربه کرد. این مهاجم ایرانی که در فصل جدید هم‌تیمی علی قلی‌زاده شده بود شروع امیدوارکننده‌ای در تیم لهستانی داشت اما مصدومیت باعث شد مدتی از میادین دور بماند و نتواند به روند مثبت خود ادامه دهد.

در سوی دیگر علی قلی‌زاده نیز که پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ با مصدومیت مواجه شده بود همچنان دوران دوری از فوتبال را پشت سر می‌گذارد. بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره وضعیت این بازیکن از سمت رسانه های لهستانی او از ابتدای سال ۲۰۲۷ میلادی می‌تواند بار دیگر به زمین مسابقه بازگردد موضوعی که باعث شده است لخ پوزنان در مقطعی از فصل نتواند از توانایی‌های این دو بازیکن ایرانی به‌طور همزمان بهره ببرد.

مصدومیت دنیس اکرت در بلژیک

دنیس اکرت مهاجم ایرانی شاغل در فوتبال بلژیک دیگر بازیکنی است که در روزهای اخیر با مشکل جسمانی مواجه شده است. این بازیکن دیدار اخیر استاندارد لیژ را به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو از دست داد تا فهرست لژیونرهای ایرانی دور از میادین طولانی‌تر شود.

غیبت اکرت در شرایطی رقم خورد که حضور مستمر در مسابقات باشگاهی برای بازیکنان شاغل در فوتبال اروپا اهمیت زیادی دارد و دوری از تمرینات و مسابقات می‌تواند فرصت آنها برای تثبیت جایگاهشان در ترکیب تیم را تحت تأثیر قرار دهد.

مصدومیت محمد محبی در لیگ کرواسی

محمد محبی وینگر ایرانی تیم فوتبال رییکا، نیز از دیگر لژیونرهایی است که خبر مصدومیتش در رسانه‌های خارجی بازتاب داشته است. روزنامه کروات «novilist» در گزارشی درباره شرایط رییکا و نتایج این تیم به مصدومیت محبی اشاره کرد.

این رسانه در بخشی از گزارش خود نوشت که ماتیاژ کِک سرمربی رییکا با وجود مصدومیت چند بازیکن تیمش، عملکرد ضعیف شاگردانش را با این مسئله توجیه نکرده و مسئولیت نمایش تیم را پذیرفته است. با این حال، در گزارش منتشرشده جزئیات دقیقی درباره نوع و شدت مصدومیت محبی و زمان بازگشت او به میادین ارائه نشده است.

قایدی هم به دلیل مصدومیت غایب شد

مهدی قایدی، مهاجم ایرانی تیم النصر امارات، نیز در روزهای اخیر به دلیل مصدومیت نتوانست تیمش را همراهی کند. روزنامه «البیان» امارات در گزارشی اعلام کرد این بازیکن دیدار اخیر النصر را از دست داده است؛ هرچند در این گزارش زمان دقیق بازگشت قایدی به میادین مشخص نشده بود.

مصدومیت قایدی در شرایطی رخ داده که او یکی از بازیکنان مهم النصر محسوب می‌شود و غیبتش می‌تواند گزینه‌های کادر فنی این تیم را در خط حمله محدود کند. با این حال، برای ارزیابی میزان دوری این بازیکن از مسابقات، باید منتظر انتشار اطلاعات دقیق‌تر از سوی باشگاه یا رسانه‌های معتبر اماراتی ماند.

تیم ملی فوتبال ایران در فاصله باقی‌مانده تا جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ باید خود را برای حضور در این رقابت‌ها آماده کند و در این میان وضعیت لژیونرهای مصدوم نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تعدادی از این بازیکنان در اردوهای قبلی تیم ملی حضور داشته‌اند و دوری از میادین و کاهش فرصت بازی در مسابقات باشگاهی می‌تواند بر آمادگی فنی و بدنی آنها تأثیر بگذارد. موضوعی که در آستانه این رقابت‌ها لزوم پیگیری روند درمان و بازگشت این بازیکنان به شرایط مسابقه را برای کادر فنی تیم ملی پررنگ‌تر می‌کند.

غندی پور غایب دیدار بزرگ شباب الاهلی؟



رضا غندی‌پور، مهاجم جوان تیم فوتبال شباب الاهلی امارات، نیز به‌تازگی دچار مصدومیت شده و دیدار حساس این تیم برابر العین در جام ریاست امارات را که روز پنجشنبه ۳۰ مهر برگزار می‌شود، از دست خواهد داد. با این حال رسانه‌های اماراتی تاکنون جزئیاتی درباره نوع و شدت مصدومیت این مهاجم ایرانی و مدت دوری او از میادین منتشر نکرده‌اند اما از غیبت احتمالی این بازیکن در این بازی گفته اند.