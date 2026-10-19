کاشت نهال در استادیوم ولایت سمنان به مناسبت هفته تربیت بدنی

حمید رضا سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری آیین کاشت نهال در استادیوم ولایت این شهر به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش خبر داد و بیان کرد: پیوند ورزش و درختکاری، زمینه‌ساز ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و توسعه فضای سبز است.

وی ادامه داد: این آیین با مشارکت اداره منابع طبیعی و ورزش و جوانان در قالب پویش نهال کاری با شعار «با ورزش و درختکاری، برای طبیعتی سالم و جامعه‌ای تندرست» برگزار شد.

رئیس اداره منابع طبیعی سمنان افزود: این برنامه با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی، افزایش مشارکت اجتماعی در توسعه فضای سبز و تقویت مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست اجرا شد.

سعیدی با اشاره به حضور مسئولان، ورزشکاران و دوچرخه‌سواران در این مراسم بیان کرد: مشارکت مجموعه‌های ورزشی در برنامه‌های محیط‌زیستی می‌تواند نقش موثری در افزایش آگاهی عمومی و گسترش فرهنگ درختکاری، به‌ویژه در میان جوانان داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های مشترک با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های اجتماعی می‌تواند به نهادینه شدن فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و تقویت تعامل میان ورزش و محیط زیست کمک کند.