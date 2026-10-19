سرمست: ورزش سرمایه ‌ای ارزشمند برای سلامت جامعه و توسعه پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام بهرام سرمست بمناسبت هفته تربیت بدنی آمده است:

هفته تربیت بدنی و ورزش، فرصتی مغتنم برای بازخوانی نقش ورزش در ارتقای سلامت عمومی، افزایش نشاط اجتماعی، تقویت همبستگی ملی و پرورش نسلی پویا، بانشاط و مسئولیت ‌پذیر است.

ورزش، فراتر از فعالیت جسمانی، بستری برای تقویت روحیه خودباوری، ترویج فرهنگ تلاش و احترام، نهادینه‌ سازی نظم و مسئولیت‌ پذیری و گسترش تعاملات اجتماعی است. توسعه ورزش همگانی و حمایت از ورزش قهرمانی، در کنار توجه به ورزش بانوان، جوانان و افراد دارای معلولیت، از ضرورت‌ های دستیابی به جامعه‌ ای سالم، پویا و برخوردار از فرصت ‌های برابر به شمار می‌رود.

استان آذربایجان شرقی با پشتوانه غنی فرهنگی، سرمایه انسانی ارزشمند و ظرفیت‌ های برجسته در عرصه ورزش، همواره از استعدادهای درخشانی برخوردار بوده است. بهره‌ گیری از این ظرفیت‌ ها، مستلزم هم‌ افزایی دستگاه‌ های اجرایی، نهادهای ورزشی، شهرداری‌ ها، بخش خصوصی و سازمان‌ های مردم‌ نهاد برای توسعه زیرساخت‌ ها، شناسایی استعدادها و فراهم‌ سازی زمینه مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌ های ورزشی است.

در این مسیر حمایت ویژه از رشته فوتبال بویژه تیم تراکتور را وظیفه خود می دانیم و تلاش می کنیم پشتیبانی لازم را هم از لحاظ ایجاد امکانات مناسب از قبیل بازسازی و نوسازی چمن ورزشگاه یادگار و هم در دفاع از حقوق تیم تراکتور انجام دهیم.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، از تلاش‌ های ارزشمند ورزشکاران، مربیان، داوران، پیشکسوتان، مدیران و فعالان این عرصه قدردانی می‌کنم و امیدوارم با تقویت فرهنگ ورزش و گسترش فرصت‌ های ورزشی در سراسر استان، گام‌ های مؤثرتری در مسیر سلامت، نشاط اجتماعی و اعتلای نام آذربایجان شرقی برداشته شود.