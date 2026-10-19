۲ عامل شرارت در اصفهان طی کمتر از ۲ ساعت دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اصفهان اعلام کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به جرح و استفاده از سلاح سرد در یکی از مناطق استان، مأموران انتظامی شناسایی و دستگیری سریع عاملان این حادثه را در دستور کار خود قرار دادند.

بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که دو جوان ۲۰ ساله در پی نزاع و درگیری با دو نفر دیگر، با استفاده از چاقو اقدام به جرح طرف مقابل کرده و مصدومیت آن‌ها را رقم زده‌اند.

با توجه به شدت جراحات وارده به مصدومان و همچنین سوابق پیشین متهمان در زمینه شرارت، نزاع و درگیری‌های خیابانی، مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی پلیسی، موفق شدند مخفیگاه این افراد را شناسایی کرده و هر دو متهم را در کمتر از دو ساعت از زمان وقوع جرم دستگیر کنند.

پلیس اصفهان با تأکید بر خط قرمز بودن امنیت و آرامش شهروندان و برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم عمومی، از شهروندان خواست ضمن حفظ خونسردی در مراودات اجتماعی، از هرگونه نزاع، درگیری و حمل سلاح سرد خودداری کنند تا شاهد بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر نباشیم. متهمان دستگیرشده نیز پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.