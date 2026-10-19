  1. استانها
  2. اصفهان
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

۲ عامل شرارت در اصفهان طی کمتر از ۲ ساعت دستگیر شدند

۲ عامل شرارت در اصفهان طی کمتر از ۲ ساعت دستگیر شدند

اصفهان-مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اصفهان از دستگیری دو جوان ۲۰ ساله که با استفاده از سلاح سرد اقدام به مجروح کردن شهروندان کرده بودند، در عملیاتی ضربتی و در کمتر از دو ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اصفهان اعلام کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به جرح و استفاده از سلاح سرد در یکی از مناطق استان، مأموران انتظامی شناسایی و دستگیری سریع عاملان این حادثه را در دستور کار خود قرار دادند.

بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که دو جوان ۲۰ ساله در پی نزاع و درگیری با دو نفر دیگر، با استفاده از چاقو اقدام به جرح طرف مقابل کرده و مصدومیت آن‌ها را رقم زده‌اند.

با توجه به شدت جراحات وارده به مصدومان و همچنین سوابق پیشین متهمان در زمینه شرارت، نزاع و درگیری‌های خیابانی، مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی پلیسی، موفق شدند مخفیگاه این افراد را شناسایی کرده و هر دو متهم را در کمتر از دو ساعت از زمان وقوع جرم دستگیر کنند.

پلیس اصفهان با تأکید بر خط قرمز بودن امنیت و آرامش شهروندان و برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم عمومی، از شهروندان خواست ضمن حفظ خونسردی در مراودات اجتماعی، از هرگونه نزاع، درگیری و حمل سلاح سرد خودداری کنند تا شاهد بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر نباشیم. متهمان دستگیرشده نیز پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 6982446

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها