به گزارش خبرگزاری مهر، بیت‌الله عبداللهی در پی حواشی و توهین‌های قومیتی در دیدار تیم‌های تراکتور و ملوان، روز دوشنبه در تماس با احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، خواستار پیگیری جدی موضوع و برخورد قانونی با متخلفان شد.

عبداللهی در این تماس با انتقاد از تکرار رفتارهای تفرقه‌افکنانه و غیراخلاقی در میادین ورزشی، تأکید کرد که ورزشگاه‌ها باید محل ترویج اخلاق، همدلی و جوانمردی باشند، نه فضایی برای هتاکی‌های قومیتی.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شناسایی و برخورد با عاملان این اتفاقات مطالبه هواداران تراکتور و افکار عمومی است، خواستار برخورد قاطع، بازدارنده و بدون اغماض با مسببان این رفتارها شد.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی همچنین بر ضرورت اتخاذ سازوکارهای مؤثر برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی در ورزش کشور تأکید کرد و خواستار برخوردی شد که مانع تداوم رفتارهای توهین‌آمیز در ورزشگاه‌ها شود.

وعده وزیر ورزش برای برخورد با متخلفان

احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان نیز با ابراز تأسف از اتفاقات رخ‌داده در دیدار تراکتور و ملوان، بر موضع این وزارتخانه در زمینه حفظ سلامت فرهنگی و اخلاقی ورزشگاه‌ها تأکید کرد.

وی به عبداللهی اطمینان داد که موضوع به‌صورت فوری و دقیق در مراجع ذی‌ربط و فدراسیون فوتبال بررسی می‌شود و با متخلفان و افرادی که با رفتارهای خود به وحدت ملی آسیب می‌زنند، برخورد قانونی و جدی صورت خواهد گرفت.