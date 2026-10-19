به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به اقدامات این مرکز در حوزه مشارکت اجتماعی زنان گفت: در چهار سال گذشته، الگوهای مختلفی برای کنشگری زنان در گروه‌های سنی و اجتماعی متفاوت طراحی و اجرا شده است. این فعالیت‌ها از طرح «هزار امید» برای کودکان و نوجوانان آغاز شد و با برنامه «ریحان‌شهر» برای زنان به‌ویژه زنان خانه‌دار و طرح «تهران دانشگاه» برای دانشجویان ادامه یافت.

وی افزود: همکاری با دانشگاه‌ها، نهادهای علمی، اندیشکده‌ها و مجموعه‌های تخصصی نیز بخشی از این روند بوده است.

اردبیلی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: در این مقاطع، گروه‌های کنشگر شکل‌گرفته در محلات توانستند با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و همکاری با گروه‌های مسجدمحور، فعالان «ریحان‌شهر» و مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات روان‌شناختی، در پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان نقش‌آفرینی کنند.

به گفته رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، این تجربه‌ها ضرورت توسعه الگوهای موفق کنشگری محلی را بیش از گذشته نشان داده است. بر همین اساس، برنامه‌های امسال علاوه بر تداوم فعالیت‌های جاری، بر توسعه این الگوها متناسب با نیازهای محلات و طراحی برنامه‌های جدید متمرکز خواهد بود.

ایجاد خانه‌های زنان و خانواده در ۳۵۳ سرای محله

اردبیلی از توسعه فعالیت‌های مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در سرای محلات خبر داد و گفت: امسال فعالیت‌های مرتبط با زنان و خانواده در قالب خانه‌های زنان و خانواده در سراهای محلات گسترش می‌یابد. در این طرح، ۳۵۳ سرای محله تهران میزبان این خانه‌ها خواهند بود.

وی افزود: کانون‌های تخصصی «هزار امید»، «ریحان‌شهر»، کانون‌های حمایتی و گروه‌های مرتبط با زنان سرپرست خانوار و سایر فعالیت‌های جمعی می‌توانند در قالب این خانه‌ها به فعالیت خود ادامه دهند. هدف از این اقدام، ایجاد پیوند میان فعالیت‌های محلی و زیرساخت‌های شهری و فراهم کردن زمینه بیشتر برای ارتباط و شبکه‌سازی میان کنشگران است.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران همچنین با اشاره به زیرساخت‌های موجود در حوزه زنان از جمله بوستان‌های بانوان و مراکز شهربانو بر ادامه توسعه این فضاها تأکید کرد و از برنامه‌ریزی برای افتتاح مراکز جدید در این حوزه خبر داد.

حمایت از زنان سرپرست خانوار و تثبیت اشتغال

اردبیلی با اشاره به فعالیت این زنان در مراکز توانمندسازی کوثر، بازارچه‌ها و مشاغل خانگی گفت: با توجه به شرایط موجود، بسته‌های حمایتی و معیشتی برای این گروه در حال توسعه است تا حمایت‌ها متناسب با نیازهای آنان باشد. همچنین حمایت از زنان سرپرست خانوار و کسب‌وکارهای مرتبط با آنان از دیگر محورهای برنامه‌های این مرکز است.

به گفته وی، در حال حاضر حدود ۲۳ هزار خانوار زن سرپرست در سامانه‌های حمایتی مرکز ثبت شده‌اند و در سامانه‌هایی اطلاعات آن‌ها به‌طور مستمر به‌روزرسانی می‌شود.

اردبیلی با تأکید بر اهمیت حفظ فرصت‌های شغلی زنان افزود: در کنار توسعه فعالیت‌ها، حمایت از کسب‌وکارهای موجود و تثبیت وضعیت اشتغال نیز اهمیت دارد. بخشی از مراکز کوثر در قالب کارگاه‌هایی با مدیریت کارآفرینان بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و تلاش می‌شود با حمایت از این مجموعه‌ها، مشکلات احتمالی در زنجیره تأمین به کاهش فعالیت یا تعدیل نیرو منجر نشود.

وی همچنین از ادامه توسعه مراکز توانمندسازی کوثر خبر داد و بر ضرورت حمایت از ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کنار گسترش فعالیت‌های جدید تأکید کرد.

توسعه برنامه‌های «تهران خانواده»

اردبیلی توسعه مفهوم «تهران خانواده» را از دیگر برنامه‌های امسال مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران عنوان کرد و گفت: در این رویکرد، تسهیل شرایط زندگی شهری برای خانواده‌ها، توجه به نیازهای مادران و کودکان و فراهم کردن زمینه مناسب‌تر برای فرزندآوری مورد توجه قرار دارد.

به گفته وی، با اضافه شدن حوزه جمعیت به مأموریت‌های این مجموعه در سال گذشته، برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌ها در این زمینه نیز دنبال می‌شود. هدف آن است که با استفاده از ظرفیت‌های مدیریت شهری و مشارکت‌های مردمی، اقدامات مرتبط با خانواده، مادر و کودک گسترش پیدا کند.