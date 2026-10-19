واگذاری ۵ هزار انشعاب آب و فاضلاب در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کشاورزیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در شرکت آبفای سمنان از واگذاری بیش از پنج هزار و ۲۰۰ انشعاب آب و فاضلاب در شهرها و روستاهای استان سمنان طی نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

وی با بیان اینکه بخشی از این انشعابات در حوزه نهضت ملی مسکن بوده است، افزود: از پنج هزار و ۲۳۷ انشعاب واگذاری در نیمه اول سال جاری سه هزار و ۸۹۷ فقره مرتبط با آب و مابقی متعلق به فاضلاب بوده است.

مدیرعامل آبفای سمنان با بیان اینکه در نیمه نخست سال گذشته تعداد انشعابات آب واگذار شده به مردم در استان سه هزار و ۵۴۶ فقره بوده است، گفت: امسال با رشد ۱۱ درصدی واگذاری انشعابات آب در شهرها و روستاهای استان سمنان روبرو هستیم.

کشاورزیان همچنین گفت: با تلاش های صورت گرفته در نیمه نخست سال جاری یک هزار و ۳۴۰ فقره انشعاب فاضلاب نیز برای متقاضیان شهری ما در نقاط مختلف استان سمنان صادر شده است.

وی با بیان اینکه رویکرد شرکت آب و فاضلاب استان در کنار واگذاری انشعابات و ارتقای بهره وری در زمینه آب، تکمیل طرح های فاضلاب است، افزود: یکی دیگر از مهمترین رویکرد های شرکت موضوع تامین زیرساخت های آب و فاضلاب در نهضت ملی مسکن است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان گفت: در آخرین تحولات در حوزه نهضت ملی مسکن در سایت ۲۳ هکتاری سمنان دو پمپ در ایستگاه فاضلاب، راه اندازی شده است که با تکمیل این طرح رفع بهداشتی فاضلاب سایت مذکور، به درستی صورت می گیرد.